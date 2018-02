CBŚP i KAS – skumulowane działania skierowane w przestępczość akcyzową Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zlikwidowanie nielegalnej fabryki papierosów, odnalezienie miejsca ich pakowania czy ujawnienie przemytu papierosów bez polskich znaków akcyzy to wspólny sukces CBŚP i KAS. W wyniku akcji przeprowadzonych w Mysłowicach, Chrzanowie i Mikołowie mundurowi zabezpieczyli ponad 3,6 mln sztuk nielegalnych papierosów, maszyny do pakowania i foliowania oraz samochody ciężarowe. W wyniku nielegalnej działalności Skarb Państwa mógł zostać uszczuplony o ponad 3,5 mln zł z tytułu niezapłaconych podatków i ceł.

Dzięki ścisłej współpracy policjantów z Centralnego Biura Śledczego Policji z funkcjonariuszami Krajowej Administracji Skarbowej rozbito już wiele zorganizowanych grup przestępczych. Tylko w ostatnim czasie policjanci z katowickiego Zarządu CBŚP wspólnie z funkcjonariuszami śląskiej Służby Celno-Skarbowej w Katowicach przeprowadzili kilka realizacji, zadając cios w przestępczość akcyzową.

W Mysłowicach w wynajmowanej hali funkcjonariusze zlikwidowali miejsce, w którym były pakowane papierosy. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 100 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Do sprawy zatrzymano pięć osób w wieku od 24 do 45 lat. Wszyscy są mieszkańcami Śląska i Zagłębia. W trakcie przeszukania mundurowi ujawnili kilkadziesiąt faktur VAT oraz kilkanaście pieczątek firmowych różnych podmiotów gospodarczych. Sprawę wyjaśniają śledczy pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach.

Funkcjonariusze CBŚP w Bielsku Białej i Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego wpadli na trop nielegalnej linii produkującej papierosy. Do tego procederu dochodziło w Chrzanowie, gdzie ją zlikwidowano. W hali, w której okna były zamalowane farbą, aby postronne osoby nie zauważyły nielegalnego działania, odbywała się produkcja. Na terenie magazynu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn. Tam też funkcjonariusze zabezpieczyli niemal 600 tys. sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Były one oznaczone znakami towarowymi znanych marek przemysłu tytoniowego. Część była już zapakowana w pudełka przygotowane do dalszego transportu.

Kolejne działania policjanci katowickiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami KAS z Katowic przeprowadzili na terenie Mikołowa. Tam, w trakcie rozładunku papierosów z samochodu dostawczego zatrzymano trzy osoby. Pies tropiący, przeszkolony do wykrywania wyrobów tytoniowych, doprowadził funkcjonariuszy do samochodu ciężarowego na zagranicznych numerach rejestracyjnych, który był zaparkowany nieopodal rampy rozładunkowej, gdzie wypakowywano papierosy. W naczepie zestawu ciężarowego ukryte były kolejne kartony z papierosami pochodzącymi z przemytu. Nielegalny towar znajdował się w specjalnie skonstruowanej skrytce.

Funkcjonariusze w Mikołowie łącznie znaleźli i zabezpieczyli niemal 3 mln sztuk papierosów różnych renomowanych marek, o wartości rynkowej ponad 2 mln zł. Gdyby ten towar trafił na rynek Skarb Państwa mógł być uszczuplony o ponad 3 mln zł. Podejrzanym ogłoszono w Prokuraturze Rejonowej w Mikołowie zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, mającej na celu popełnianie przestępstw polegających m.in. na wprowadzaniu do obrotu wyrobów akcyzowych.

Wszystkie sprawy są nadal wyjaśniane. Z ustaleń śledczych wynika, że posłużenie się znakami towarowymi znanych koncernów tytoniowych miało ułatwić prawdopodobnie wprowadzenie lewego towaru na rynki różnych krajów Unii Europejskiej.

ij/gk