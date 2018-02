Policjanci ewakuowali mieszkańców z płonącego budynku Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wrocławscy policjanci jako pierwsi pojawili się na miejscu pożaru budynku w miejscowości Kotowice. Kilku mieszkańców usiłowało ratować dobytek z ognia. Wewnątrz panowało duże zadymienie. Funkcjonariusze widząc zagrożenia dla osób znajdujących się w środku, weszli do płonącego budynku i ewakuowali wszystkich w bezpieczne miejsce. Jednemu z poszkodowanych mężczyzn, który źle się poczuł i miał problemy z oddychaniem udzielono pomocy medycznej. Na szczęście pomoc przyszła na czas.

Funkcjonariusze z Komisariatu Wodnego Policji we Wrocławiu 12 lutego br. ok. godz. 16.00 usłyszeli w radiostacji korespondencję oficera dyżurnego Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu o pożarze budynku w miejscowości Kotowice. W związku z tym, że znajdowali się bardzo blisko, natychmiast ruszyli w ten rejon, aby udzielić pomocy mieszkańcom. Policjanci jako pierwsi pojawili się na miejscu. Wtedy też stwierdzili, że pali się budynek gospodarczy sąsiadujący z domem mieszkalnym. W płonącym budynku znajdowało się kilka osób, które pomimo ognia i eksplozji znajdujących się w środku przedmiotów usiłowały ratować dobytek i wynosić sprzęt rolniczy.

W związku z tym, że życie i zdrowie tych osób było zagrożone funkcjonariusze weszli do płonącego budynku i ewakuowali wszystkich w bezpieczne miejsce. W środku panowało olbrzymie zadymienie. W tym czasie na miejscu pojawiła się straż pożarna, która przystąpiła do akcji gaszenia pożaru. W pewnym momencie jeden z ewakuowanych z budynku mężczyzn zaczął uskarżać się na problemy z oddychaniem i ogólnym złym samopoczuciem. Dlatego też po przybyciu pogotowia ratunkowego poszkodowanemu udzielona została pomoc medyczna.

W tym przypadku pomoc dla mieszkańców nadeszła na czas. Funkcjonariusze pomimo zagrożenia weszli do płonącego budynku i ewakuowali jego mieszkańców w bezpieczne miejsce.

(KWP we Wrocławiu / kp)