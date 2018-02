Zmarł pilot dolnośląskiej policji, współtwórca policyjnego lotnictwa Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Z ogromnym smutkiem informujemy, że nagle zmarł nasz Kolega - policjant, pilot śmigłowca Sekcji Lotnictwa Policyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu – aspirant sztabowy Janusz Sławik. Pozostawił pogrążoną w smutku rodzinę, bliskich, przyjaciół i kolegów. Najszczersze kondolencje i wyrazy głębokiego współczucia składa kierownictwo, policjanci i pracownicy Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Aspirant sztabowy Janusz Sławik był pilotem śmigłowca i kierował Sekcją Lotnictwa Policyjnego w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Był także współtwórcą lotnictwa w Policji i jako pierwszy w historii otrzymał najwyższe honorowe wyróżnienie lotnicze w kraju - Błękitne Skrzydła. Został odznaczony za udział w ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego.

Między innymi podczas powodzi w Bogatyni, jako jedyny pilot dotarł do zalewanej wodą miejscowości. Mimo bardzo złych warunków pogodowych nie przerwał wykonywania zadania. Współdziałając z ratownikami uratował z zalewanych wodą do poziomu pierwszego piętra domów 5 kobiet - metodą podnoszenia na linie z balkonów i tarasów. Zadania lotnicze pilot zawsze wykonywał do ostatniej chwili, póki starczyło paliwa.

„Błękitne skrzydła” przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia w polskim lotnictwie. Za takie właśnie uznano realizowane przez policjanta zadania, w tym akcję ratowniczą prowadzoną przez aspiranta sztabowego Janusza Sławika w sierpniu 2010 roku na terenach objętych powodzią.

Janusz Sławik ponad 35 lat spędził za sterami helikopterów, z czego ostatnie 17 lat w Policji. Był odpowiedzialnym i sumiennym policjantem oraz wspaniałym kolegą. Wzorowa i godna naśladowania postawa funkcjonariusza spowodowała, że jego dwaj synowie poszli w ślady ojca i również są pilotami śmigłowców.

Kierownictwo Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, policjanci i pracownicy policji garnizonu dolnośląskiego łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 15 lutego 2018 o godz. 14.00 w Kościele pw. Znalezienia Krzyża Świętego w Godzikowicach.

Pogrzeb odbędzie się zgodnie z ceremoniałem policyjnym.

(KWP we Wrocławiu)