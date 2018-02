Walentynkowy Dzień Dawcy Szpiku w OPP w Szczecinie Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzień Dawcy Szpiku w Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie odbył się dziś 14 lutego – w Walentynki. Wybór daty nie jest przypadkowy, bo choć Dawcą zostać można każdego dnia, to czy jest lepsza okazja, by podarować cząstkę siebie komuś, kto (genetycznie) jest ci najbliższy na świecie?

W Polsce co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: białaczka, czyli nowotwór krwi. Dla wielu Pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od Dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce Pacjenci, dla których nie znaleziono Dawcy wśród ponad 30 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie.

By zwiększyć szansę na znalezienie Dawcy dla Pacjentów policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie zorganizowali z własnej inicjatywy - Dzień Dawcy Szpiku.

Rejestracja potencjalnego Dawcy zajmuje tylko chwilę. Polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej z wewnętrznej strony policzka. Z każdym nowym zarejestrowanym potencjalnym Dawcą wzrasta szansa na pokonanie nowotworu krwi

Prawdopodobieństwo znalezienia odpowiedniego Dawcy dla Pacjenta jest bardzo niskie ale jest możliwe! Przekonał się o tym jeden z naszych kolegów, który w ubiegłym roku zarejestrował się w bazie DKMS i oddał swój szpik ratując życie choremu na białaczkę.

Rejestracja potencjalnych Dawców Szpiku w OPP w Szczecinie cieszyła się dużym uznaniem. Nie tylko mundurowi wzięli w niej udział. Każda z osób na zadane pytanie : „ Dlaczego się zarejestrowała? - odpowiadała swobodnie - „ bo pomagać to dobra sprawa a uratować komuś życie to niewyobrażalne szczęście”.



DKMS/asp. A. Bierbasz – Krawczyk/AG