Dzięki działaniom dzielnicowego sprawca znęcania trafił do aresztu Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy komisariatu policji w Gdyni Chyloni doprowadził do aresztowania i przedstawienia zarzutów 44-latkowi, który od blisko roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką. Mężczyzna decyzją sądu trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu, a jego schorowana matka odnalazła spokój, na który od dłuższego czasu nie mogła liczyć.

Pierwszy kontakt dzielnicowego ze starszą mieszkanką Grabówka miał miejsce w pod koniec grudnia ubiegłego roku. Kobieta skontaktowała się z dzielnicowym prosząc o informacje dotyczące skierowania jej syna na przymusowe leczenie odwykowe. Dzielnicowy przekazał informacje jakich oczekiwała jego rozmówczyni jednocześnie próbując dowiedzieć się czy syn prócz nadużywania alkoholu nie stwarza innych problemów. Kobieta stwierdziła, że jedynym problemem jej syna jest alkohol, a na pytania dzielnicowego o ewentualne stosowanie przemocy stanowczo zaprzeczyła. Po tej rozmowie kobieta jeszcze kilkukrotnie rozmawiała z dzielnicowym ale za każdym razem wyraźnie unikała odpowiedzi na pytania policjanta dotyczące zachowania się jej syna. Pomimo zapewnień kobiety, że jej syn jest nie jest w stosunku do niej agresywny dzielnicowy nie do końca dał wiarę przekazanym informacjom. Policjant podejrzewał, że w jej mieszkaniu może dochodzić do przemocy, której sprawcą jest jej 44-letni syn. Policjant jednak nie poprzestał na rozmowach z kobietą i udał się do miejsca jej zamieszkania, aby porozmawiać z sąsiadami. Mieszkańcy budynku bardzo ciepło wypowiadali się o starszej sąsiadce informując dzielnicowego, że jego podejrzenia dotyczące przemocy stosowanej przez jej syna mogą być uzasadnione. Policjant w trakcie zbierania informacji dotarł do przyjaciółki starszej Pani i w rozmowie z nią potwierdził, iż przemoc ze strony jej syna jest stosowana. Seniorka kilkukrotnie zmuszona była chować się u niej unikając agresji ze strony syna.



Dzielnicowy będąc już pewnym, że do przemocy dochodzi spowodował spotkanie, w trakcie którego nakłonił starszą Panią do powiedzenia prawdy na temat zachowań syna. Kobieta przyznała, że policjant ma rację. Oświadczyła, że syn notorycznie się nad nią znęca, a ona nikomu o tym nie mówiła. Policjant zabrał kobietę na komisariat gdzie złożyła zawiadomienie o popełnionym przestępstwie.



W połowie stycznia 44-letni mężczyzna został zatrzymany i przedstawiono mu zarzut znęcania się nad matką. W związku z powyższym mężczyzna został zobowiązany do opuszczenia mieszkania matki, gdzie wspólnie z nią zamieszkiwał. Zastosowany został również dozór policji oraz zakaz zbliżania się do matki. Od momentu opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy dzielnicowy kilkukrotnie kontaktował się z kobietą sprawdzając jak sobie radzi. Wszystko wyglądało dobrze do początku lutego kiedy policjant zadzwonił do kobiety, a ta niechętnie poinformowała go, że syn wrócił i znów ją bije. Przekazana informacja szybko doprowadziła do ponownego zatrzymania 44-latka. Zatrzymany usłyszał kolejne zarzuty, a decyzją sądu trafił na trzy miesiące do tymczasowego aresztu gdzie oczekiwać będzie na sądowe zakończenie sprawy. Dzielnicowy w dalszym czasie utrzymuje stały kontakt z kobietą starając się o zapewnienie jej szybkiego powrotu do normalnego życia.

(KWP w Gdańsku / kp)