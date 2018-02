W czasie wolnym od służby zatrzymała nietrzeźwego kierującego Data publikacji 14.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjantka z Koronowa, będąca na urlopie, zauważyła mężczyznę, który chwiejnym krokiem wysiadł z auta i chciał iść do sklepu. Chwilę później okazało się, że kierowca audi miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Teraz czeka go sprawa w sądzie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.

Wszystko działo się wczoraj, 13.02.br., przed jednym ze sklepów w Koronowie. Będąca na urlopie policjantka z koronowskiego komisariatu szła wraz z koleżanką ulicą Witosa, gdy przed sklepem zatrzymał się kierujący audi. Nie byłoby w tym nic szczególnego, gdyby uwagi policjantki nie zwrócił sposób zachowania kierowcy podczas wysiadania z auta. Mężczyzna miał też problemy z utrzymaniem równowagi. Policjantka postanowiła to sprawdzić. Po podejściu bliżej wyczuła od niego silną woń alkoholu. Natychmiast skontaktowała się z dyżurnym komisariatu w Koronowie i przekazała te informacje.

Przeprowadzone badanie potwierdziło podejrzenia policjantki. Kierujący audi 23-latek miał 1,8 promila alkoholu w organizmie. Przybyły na miejsce patrol zabrał mężczyznę do komisariatu. Teraz odpowie za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co może mu grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Bydgoszczy / mw)