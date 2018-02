Walentynki ! Podaruj ukochanej osobie odblask! Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego W dniu 14 lutego 2018r. obchodzimy Walentynki – czyli święto zakochanych. W sklepach rozpoczęło się gorączkowe poszukiwanie najbardziej oryginalnych prezentów. Funkcjonariusze szczecińskiej drogówki zachęcają do obdarowania ukochanej osoby elementem odblaskowym.

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom naszego miasta to priorytetowe zadanie policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. W 2017 roku przeprowadzili oni blisko 400 inicjatyw profilaktycznych skierowanych do mieszkańców naszego miasta. Tym razem do współpracy zaprosili przedstawicieli Urzędu Miasta w Szczecinie, Straży Miejskiej oraz żołnierzy Wielonarodowego Korpusu Północ – Wschód w Szczecinie.

W walentynkowy poranek policjanci szczecińskiej drogówki wspólnie z zaprzyjaźnionymi służbami na skrzyżowaniu Pl. Grunwaldzki obdarowywali mieszkańców Szczecina odblaskowymi upominkami.

Pomimo pochmurnej aury i niskiej temperatury każdy z przechodniów reagował entuzjastycznie. W kilka minut Plac Grunwaldzki stał się „ odblaskowym punktem” na mapie Szczecina.

Funkcjonariusze nie tylko wręczali opaski napotkanym osobom, ale i przekazywali takie gadżety dla osób najbliższych. Oryginalnym pomysłem na prezent walentynkowy może okazać się przecież element odblaskowy, kupiony dla ukochanej osoby w trosce o jej bezpieczeństwo. Taki z pozoru niewielki upominek może w konsekwencji uratować na drodze nasze życie, a nie ma przecież nic cenniejszego.

st. asp. Kucharska Marta

st.sierż. Misiewicz Natalia