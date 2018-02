Do aresztu za perfidne oszustwo na szkodę seniorki Data publikacji 15.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Specjalnie powołana grupa policjantów Wydziału Kryminalnego KWP w Szczecinie wytypowała i zatrzymała na Śląsku dwóch podejrzanych o wyłudzenie od seniorki ze Szczecina znacznej kwoty metodą „na policjanta”. Zatrzymani mężczyźni zostali już tymczasowo aresztowani.

Jak wynika z ustaleń, oszuści zadzwonili do starszej pani kilka tygodni temu. Podali się za policjantów i poinformowali, że środki finansowe kobiety są zagrożone. Musi je wypłacić z banku i przekazać funkcjonariuszom. Kobieta zmanipulowana przez przestępców w sumie wypłaciła z kilku lokat swoje oszczędności i przekazała rzekomym funkcjonariuszom blisko 220 tysięcy złotych. Niestety dopiero po fakcie seniorka zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa i powiadomiła o tym prawdziwych policjantów.

Sprawą zajęli się kryminalni z KMP w Szczecinie oraz grupa funkcjonariuszy z KWP w Szczecinie. Ten zespół na co dzień analizuje i prowadzi czynności wykrywcze odnośnie oszustw „na wnuczka”, „na policjanta”.

Skrupulatnie zbierane informacje doprowadziły w tym tygodniu do zatrzymań. Doszło do nich na terenie województwa śląskiego, w Jaworznie. Przy wsparciu policjantów KWP w Katowicach zachodniopomorscy kryminalni zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 19 i 42 lat. Zostali oni przewiezieni do Szczecina, gdzie w Prokuraturze Rejonowej Szczecin Niebuszewo usłyszeli zarzut oszustwa.

Sąd w oparciu o zebrany materiał dowodowy zdecydował o najsurowszym środku zapobiegawczym wobec obu podejrzanych - tymczasowym areszcie.

Policjanci uznają sprawę za rozwojową.

Na kanwie tej historii kolejny raz przestrzegamy przed działającymi w opisany sposób oszustami i przypominamy, że PRAWDZIWI POLICJANCI NIGDY NIE ŻĄDAJĄ przekazania jakichkolwiek PIENIĘDZY w toku prowadzonych działań.

(KWP w Szczecinie/ mw)