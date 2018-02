Policjanci ratują osoby zagrożone wychłodzeniem Data publikacji 15.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci ze stalowowolskiej drogówki uchronili przed wychłodzeniem 33-letniego mężczyznę, który spał przy drodze w Jastkowicach. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał przemoczone ubranie i był wychłodzony. Policjanci wezwali pogotowie ratunkowe, a później zawieźli 33-latka do miejsca zamieszkania, gdzie zaopiekowała się nim rodzina. Z kolei policjanci z brzeskiej komendy wspólnie z pracownikami MOPS-u sprawdzają miejsca gdzie osoby narażone na wychłodzenie organizmu mogą przebywać i oferują im pomoc. Podczas ostatnich działań funkcjonariusze przewieźli bezdomnego do schroniska w Pępicach. Kika dni temu, również funkcjonariusze z Grodkowa pomogli wyziębionemu bezdomnemu.

Wczoraj po godz. 19.00 policjanci otrzymali telefoniczne zgłoszenie o mężczyźnie, który leży przy drodze w Jastkowicach. Funkcjonariusze ruchu drogowego niezwłocznie udali się we wskazane miejsce i znaleźli leżącego w pobliżu jezdni człowieka.

Mężczyzna spał w śniegu, jego ubranie było przemoczone, był wychłodzony, nie można było nawiązać z nim kontaktu. Po obudzeniu mężczyzny policjanci przenieśli go do radiowozu, aby się ogrzał i wezwali karetkę pogotowia. Ratownicy udzielili pomocy mężczyźnie, nie wymagał on hospitalizacji. Policjanci ustalili jego tożsamość. Jak się okazało, to 33-letni mieszkaniec powiatu stalowowolskiego.

Funkcjonariusze zawieźli 33-latka do miejsca zamieszkania i przekazali go pod opiekę rodziny.

Pamiętajmy! Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112 lub 997 by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

***

Niskie temperatury stanowią zagrożenie, szczególnie dla osób, które nie mają dachu nad głową. Tragiczny finał może mieć nawet kilka godzin spędzonych na zewnątrz podczas pozornie niewielkich mrozów. Teraz oprócz telefonu alarmowego mamy również do dyspozycji Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa, która daje możliwość zgłaszania między innymi miejsc przebywania osób bezdomnych. Takie zgłoszenia są weryfikowane przez funkcjonariuszy, a jeśli się potwierdzają bezdomnym udzielamy pomocy.

W działania na rzecz bezdomnych również włączają się pracownicy MOPS-u, którzy wspólnie z nami sprawdzają miejsca pobytu osób bezdomnych. Zachęcamy do spędzenia najmroźniejszych dni w schronisku Brata Alberta w Pępicach. Tam mają możliwość pobytu i otrzymywania ciepłych posiłków. Są jednak takie osoby, które mimo mroźnych dni decydują się pozostać w nieogrzewanych altankach czy pustostanach. Tym osobom pracownicy pomocy społecznej przekazują ciepłe ubrania i oferują ciepłe posiłku.

Podczas ostatnich działań policjanci, na jednym z opuszczonych podwórek zauważyli bezdomnego. Mężczyzna leżał na betonowej posadzce, a nadchodzącą noc miał zamiar spędzić nakryty jedynie kołdrą. Funkcjonariusze przewieźli bezdomnego do schroniska gdzie otrzymał pomoc. Kilka dni temu do podobnej sytuacji doszło w Grodkowie. Tam policjanci podczas służby w jednym z pustostanów zastali wyziębionego bezdomnego. Mężczyzna był nietrzeźwy, co powodowało dodatkowy ubytek ciepła z organizmu. Funkcjonariusze zadecydowali o przewiezieniu mężczyzny do brzeskiej komendy, gdzie w pomieszczeniu dla zatrzymanych spędził noc. Został również poinformowany o miejscach gdzie może otrzymać wsparcie i schronisku Brata Alberta, gdzie może spędzić zimę.

Pamiętajmy, jeśli widzimy śpiącego na dworze człowieka - nie przechodźmy obok niego obojętnie. Zadzwońmy na Policję lub Straż Miejską. Podjęta interwencja i udzielona tej osobie pomoc, być może uratuje jej życie. Zgłaszajmy miejsca przebywania osób bezdomnych także w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa.

(KWP w Rzeszowie / KWP w Opolu / mg)