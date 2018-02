Razem możemy więcej! Pomóżmy Bartkowi w walce o życie Data publikacji 15.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Bartek jest nienarodzonym synem dwójki śląskich policjantów. Niestety rodzice dowiedzieli się, że dziecko, na które z utęsknieniem czekali, urodzi się z krytyczną wadą serca - HLHS z restrykcyjnym otworem owalnym. Choroba ta wymaga kilkuetapowego, paliatywnego leczenia operacyjnego, które jest niesamowicie kosztowne. Od wczoraj ruszyła internetowa zbiórka pieniędzy na poród i pierwszą operację dla Bartka w specjalistycznej Klinice w Niemczech. Pomóżmy rodzicom uratować ich dziecko!

Rodzice Bartka na co dzień troszczą się o bezpieczeństwo mieszkańców Świętochłowic, jak i innych miast województwa śląskiego, potrzebują teraz pomocy w walce o życie swojego syna. O życiu Bartka po porodzie mogą zadecydować minuty lub godziny. Największą szansą dla niego jest przyjście na świat w szpitalu, w którym bezpośrednio po porodzie będzie mógł zostać poddany operacji. Z uwagi na komplikacje, nie wiadomo ile będzie miał czasu, by po porodzie lekarze mogli rozpocząć ratowanie jego życia. Niestety w Polsce nie ma takiej możliwości i Bartka czekałby bardzo ryzykowny transport do innego ośrodka, gdzie musiałby oczekiwać na zabieg. Dlatego poród i pierwsza operacja odbędzie się w Niemczech, w Uniwersyteckiej Klinice w Munster. Koszt porodu i pierwszej operacji to 330 000 zł, które zebrać trzeba do 15 marca. To znacznie przerasta możliwości finansowe rodziców. Od wczoraj można dołączyć się do zbiórki pieniędzy dla chłopczyka, która prowadzona jest na stronie internetowej zrzutka.pl.

Zwracamy się z prośbą do wszystkich ludzi wielkiego serca, czułych na cierpienie dziecka, o wsparcie w walce o życie i zdrowie dziecka. Poniżej link do konta Bartka:

Zbiórka pieniędzy dla Bartka!

Dodatkowo możecie Państwo pomóc przekazując 1% swojego podatku na jego konto w Fundacji „Avalon” - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (Rozliczając PIT podaj KRS : 0000270809 w rubryce „cel szczegółowy” koniecznie wpisz : PALIGA, 9042) lub dokonując wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 z tytułem z przelewu : PALIGA, 9042



Za zainteresowanie i okazaną pomoc z całego serca dziękujemy!