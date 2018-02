Zaatakowali nożem na osiedlowym podwórku Data publikacji 16.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki błyskawicznej akcji policjantów z Woli doszło do zatrzymania kobiety i mężczyzny, którzy są podejrzani o napaść z użyciem noża. Z ustaleń wynika, że pokrzywdzony, wracając przez osiedlowe podwórko, został zaczepiony przez sprawców, którzy chcieli od niego papierosa. W pewnej chwili, kiedy ten odszedł, zaatakowali go, bili pięściami i grozili mu nożem. Zabrali pieniądze i uciekli. Oboje już usłyszeli zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Sąd aresztował ich na trzy miesiące.

Do zdarzenia doszło kilka dni temu na jednym z wolskich osiedlowych podwórek. Około północy policjanci z wydziału patrolowo-interwencyjnego z wolskiej komendy otrzymali informację, że doszło do napaści z użyciem noża. Z wstępnych informacji wynikało, że sprawcy zaczepili pokrzywdzonego, pytając go o papierosa. Po chwili rzucili się na niego i krzyczeli „dawaj portfel”, zadawali mu ciosy pięściami w głowę i grozili nożem, przy tym zabrali pieniądze i uciekli.

Policjanci niezwłocznie podjęli poszukiwania. Niedługo po tym zauważyli kobietę i mężczyznę, których wizerunki odpowiadały rysopisowi sprawców. Kiedy zauważyli, że funkcjonariusze idą w ich kierunku rozpoczęli ucieczkę. Po krótkim pościgu wpadli w ręce policjantów. Przy 21-letnim mężczyźnie funkcjonariusze znaleźli pieniądze, które zostały skradzione pokrzywdzonemu. Niedaleko miejsca zatrzymania został również ujawniony nóż, którym był zaatakowany pokrzywdzony.

21-letni Patryk P. i 23-letnia Dagmara M. zostali zatrzymani. Śledczy z wydziału do walki z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu zgromadzili materiał dowodowy. Podejrzani usłyszeli w wolskiej prokuraturze zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Decyzją sądu zostali aresztowani na trzy miesiące.

ea/ms