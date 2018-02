Efekt współpracy polskich i brytyjskich policjantów - poszukiwany ENA i 12 listami gończymi trafił do aresztu Data publikacji 16.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni ze Wschowy poprzez żmudne i wymagające zaangażowania czynności operacyjne pomogli w ustaleniu i zatrzymaniu na terenie Wielkiej Brytanii poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania i 12 listami gończymi 38-letniego mieszkańca Wschowy. Mężczyzna był poszukiwany do spraw związanych z przestępczością gospodarczą, a także kradzieżami, włamaniami i fałszowaniem dokumentów. W minionym tygodniu został przekazany został polskim organom ścigania i osadzony w areszcie śledczym.

Europejskie Nakazy Aresztowania i 12 listów gończych to podstawy poszukiwań 38–letniego mieszkańca Wschowy. Mężczyzna przez wiele lat zajmował się przestępczym procederem, a katalog czynów zabronionych, których się dopuszczał jest obszerny. 38-latek ma na swoim koncie przestępstwa gospodarcze, w tym oszustwa i wyłudzenia kredytów, ale również kradzieże, włamania i fałszowania dokumentów. Mężczyzna poszukiwany był od 2008 roku, kilkukrotnie zmieniał miejsce pobytu, przebywając w krajach europy zachodniej – w Niemczech, Włoszech oraz Wielkiej Brytani. Wschowscy policjanci z Zespołu do Spraw Poszukiwań Wydziału Kryminalnego ustalili miejsce pobytu poszukiwanego, który robił wszystko żeby ukryć swoją tożsamość. Jak się okazało mężczyzna jeździł na podstawie podrobionego prawa jazdy i legitymował się fałszywymi dowodami osobistymi. 38-letni mieszkaniec powiatu wschowskiego został zatrzymany przez brytyjskich policjantów pod koniec ubiegłego roku. Na początku lutego odbył się konwój mężczyzny, którego po powrocie do Polski osadzono w Areszcie Śledczym w Warszawie.

Jego ustalenie i zatrzymanie to efekt nie tylko żmudnej i pełnej zaangażowania pracy operacyjnej policjantów ze Wschowy, ale przede wszystkim dowód na aktywną współpracę polskiej i brytyjskiej Policji.

Źródło: podkom. Maja Piwowarska

