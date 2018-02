Policjanci przejęli ponad ćwierć tony narkotyków wartych kilkanaście milionów złotych Data publikacji 16.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z komendy wojewódzkiej w Gdańsku zatrzymali 25-letniego mężczyznę, który przewoził w swoim samochodzie narkotyki. W sumie w swoim peugeocie miał blisko 300 kg różnego rodzaju środków odurzających. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych substancji to kilkanaście milionów złotych. Za tego rodzaju przestępstwo grozi nawet 10 lat więzienia.

Funkcjonariusze z Wydziału d/w z Przestępczością Narkotykową KWP w Gdańsku od kilku miesięcy pracowali nad rozpracowaniem grupy przestępczej, która miała zajmować się rozprowadzaniem narkotyków na terenie Pomorza. W wyniku intensywnych działań policjanci ustalili, że jeden z mieszkańców Rumii może mieć związek z tą przestępczą działalnością. Mundurowi podejrzewali, że regularnie przewozi on narkotyki, m.in. kokainę i marihuanę z terenu województwa mazowieckiego na Pomorze. Tu zabronione substancje miały być dalej rozprowadzane.

Efektem działań mundurowych było zatrzymanie w ubiegłą środę 25-letniego mieszkańca Rumii, w momencie kiedy przewoził blisko 300 kg różnego rodzaju narkotyków. W jego dostawczym peugeocie policjanci wspólnie z funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni, znaleźli między innymi 140 kg marihuany, 114 kg haszyszu i 2 kg kokainy. Do przeszukania wykorzystano psa służbowego przeszkolonego do ujawniana narkotyków. Zaznaczył on na jednym z kartonów obecność środków odurzających.

Następnym krokiem w tej sprawie było zatrzymanie 41-letniego mieszkańca Mazowsza, który współpracował z zatrzymanym wcześniej mężczyzną. Policjanci ustalili, że to właśnie u niego dokonywane były przeładunki narkotyków. Podczas przeszukania jego mieszkania funkcjonariusze zabezpieczyli na poczet przyszłych kar gotówkę: 100 tys. dolarów, 27 200 złotych oraz 16 490 euro.

W wyniku przeprowadzonej realizacji f-sze KWP w Gdańsku zlikwidowali jeden z większych transportów narkotyków, który miał zasilić odbiorców na terenie województwa pomorskiego. Szacowana wartość zabezpieczonych środków wynosi 12 mln zł.

Policjanci i prokuratorzy z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku nadal intensywnie pracują nad tą grupą przestępczą. Niewykluczone są dalsze zatrzymania. Za tego rodzaju przestępstwo grozi nawet 10 lat więzienia.

(KWP w Gdańsku / mw)