Zatrzymany diler i przechwycone blisko 1400 porcji narkotyków Data publikacji 16.02.2018

Na 3 miesiące do aresztu trafił mężczyzna zatrzymany przez dzierżoniowskich policjantów, a podejrzany o handel i posiadanie narkotyków. Funkcjonariusze znaleźli przy nim i w miejscu jego zamieszkania środki odurzające, z których można by było uzyskać blisko 1400 porcji. Wśród zabezpieczonych substancji była amfetamina, metamfetamina i marihuana. Przypomnijmy, że w świetle obowiązujących przepisów za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Natomiast handel tego typu substancjami zagrożony jest karą nawet do 12 lat.

Policjanci z Dzierżoniowa zatrzymali do kontroli drogowej 23-letniego mężczyznę. Mieszkaniec Dzierżoniowa swoim nerwowym zachowaniem wzbudził podejrzliwość funkcjonariuszy, którzy postanowili sprawdzić odzież kierującego. Mężczyzna posiadał przy sobie woreczek foliowy z białym proszkiem. W wyniku dalszej szczegółowej kontroli pojazdu znaleziono kolejne narkotyki. 23-latek został zatrzymany.

Prowadząc dalsze czynności w tej sprawie funkcjonariusze sprawdzili także miejsce zamieszkania podejrzewanego, gdzie znaleziono kolejne nielegalne substancje. W sumie policjanci zabezpieczyli blisko 1400 porcji środków odurzających w postaci amfetaminy, metamfetaminy i marihuany.

Zatrzymany przyznał się do handlu narkotykami. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty dotyczące posiadania i handlu narkotykami, a sąd orzekł areszt na okres 3 miesięcy.

