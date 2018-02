Oszust internetowy zatrzymany Data publikacji 16.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Zatrzymany w województwie dolnośląskim przez kolneńskich i białostockich policjantów oszust internetowy wyłudził co najmniej kilkadziesiąt tysięcy złotych. Mężczyzna oszukał kilkadziesiąt osób z całej Polski na około 43 tys. zł. Teraz za swoje czyny 20-latek odpowie przed sądem.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, w wyniku pracy operacyjnej ustalili i zatrzymali 20-letniego mieszkańca powiatu jeleniogórskiego. Był on poszukiwany przez Policję na zlecenie kilku prokuratur w kraju. Mężczyzna ten na portalach internetowych oferował do sprzedaży telefony komórkowe w cenie około 1 tys. zł za sztukę. Jednak przesyłki nigdy nie trafiały do klientów, natomiast wpłacone za nie pieniądze gromadziły się na koncie oszusta.

W styczniu tego roku, do Komendy Powiatowej Policji w Kolnie zgłosiła się osoba, która została oszukana na jednym z portali internetowych. Kupiła ona telefon za kwotę 1100 zł, ale zamówionego towaru nie otrzymała. W ten sposób podejrzany oszukał w ciągu kilku miesięcy kiladziesiąt osób z całego kraju.

W minioną środę, 14.02.br., kolneńscy kryminalni, wspólnie z policjantami Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, wkroczyli do jednego z mieszkań w powiecie jeleniogórskim. Zatrzymano tam 20-letniego meżczyzę. Podejrzany usłyszał zarzuty dotyczące oszustw internetowych, do których się przyznał. Nadal trwają ustalenia, co do dalszego procederu przestępczego mężczyzny.

Teraz mieszkańcowi województwa dolnośląskiego za popełnione czyny grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Dzisiaj sąd zastosował wobec 20-latka środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu.

(KWP w Białymstoku / mw)