Było szybko i niebezpiecznie Data publikacji 16.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W piątkowy poranek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, na drodze K-73 zatrzymali do kontroli dwóch kierujących, którzy po mimo ograniczenia prędkości w obszarze zabudowanym przekroczyli dozwolona prędkość. Obaj kierujący stracili prawa jazdy.

Od lutego za popełnione wykroczenie będziesz mógł zapłacić kartą

Pomimo ciągłych apeli oraz prowadzonych akcji profilaktycznych, podczas których policjanci przypominają, że ulice nie są torem wyścigowym, a nadmierna prędkość jest najczęstszą przyczyną wypadków drogowych, nadal nie brakuje osób, ryzykujących i stwarzających realne zagrożenie na drodze.

Do jednej z takich sytuacji doszło w piątek tuż po godzinie 7:00 na trasie krajowej nr 73 w Woli Morawickiej w powiecie kieleckim. Mundurowych, którzy jechali trasą od Kielc w kierunku Chmielnika pojazdem wyposażonym w wideorejestrator wyprzedził kierujący oplem, nie zważając na oznakowanie poziome i pionowe jak również na manewr wykonany w rejonie przejścia dla pieszych. Kierujący oplem rozpędził pojazd do 122 km/h w obszarze zabudowanym. Mundurowi natychmiast zatrzymali do kontroli 24-letniego kierującego. Mężczyzna stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące, został ukarany 900 złotowym mandatem, a na jego konto trafiło 20 punktów karnych. Na tej samej trasie po godzinie 8:00 policjanci zatrzymali w okolicach Śladkowa Małego kierującego mercedesem. 45-latek przekroczył dozwoloną prędkość o 53 km/h. Mężczyzna czasowo stracił prawo jazdy i otrzymał 400 złotowy mandat oraz 10 punktów karnych.

Policjanci przypominają! Kierowco przepisy ruchu drogowego są po to, by je przestrzegać.

Opr. MB

Źródło: KMP w Kielcach

