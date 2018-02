Włamywali się do warszawskich sklepów, wpadli w ręce kryminalnych po ostatniej ,,akcji" Data publikacji 19.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni z Targówka wspierani przez policjantów z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu na Pradze Północ, na skutek dokładnie zaplanowanych i przeprowadzonych działań operacyjnych, zatrzymali dwóch podejrzanych o włamania do obiektów handlowych na terenie Warszawy. 32-letni Kamil L. i 26-letni Sebastian K. wpadli tuż po kolejnej ,,akcji", tym razem w Śródmieściu. Łupem mężczyzn padały głównie wyroby tytoniowe. Dzięki żmudnej i wielogodzinnej pracy śledczych, nadzorowanych przez prokuraturę rejonową, zatrzymanym postawiono łącznie 24 zarzuty kradzieży z włamaniem. Dodatkowo Kamil L. odpowie za nielegalne posiadanie broni palnej, zaś Sebastian K. m.in. za kradzieże paliwa. Obaj zostali objęci policyjnym dozorem.

Kryminalni z Targówka pracowali nad zatrzymaniem sprawców włamań do obiektów handlowych na terenie dzielnicy. Sprawcy, wykorzystując tę samą metodę, dokonywali kradzieży głównie wyrobów tytoniowych. Mężczyźni każdorazowo zasłaniali twarze, co utrudniało ich identyfikację. Dzięki wnikliwej, kilkudniowej pracy operacyjnej i szeroko zakrojonym działaniom rozpoznawczym, kryminalni ustalili skład grupy dokonującej przestępstw i pojazd, jakim się poruszają.

Operacyjni wspierani przez policjantów z wydziału do walki z przestępczością przeciwko mieniu północnopraskiej komendy rozpoczęli obserwację wytypowanych mężczyzn. Do zatrzymania 32-letniego Kamila L. i 26-letniego Sebastiana K. doszło tuż po kolejnym włamaniu. Tym razem mężczyźni okradli jeden ze sklepów na terenie Śródmieścia. W pojeździe, którym się poruszali, operacyjni zabezpieczyli prawie 870 paczek papierosów oraz przedmioty służące do włamań.

Dodatkowo, w miejscu pobytu Kamila L., policjanci znaleźli nielegalną broń palną oraz 10 sztuk amunicji (9 mm), które zostały przekazane do dalszych badań kryminalistycznych. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli od podejrzanych 500 złotych.

Dalsze ustalenia kryminalnych i analiza podobnych zdarzeń z terenu Warszawy wykazały, że mężczyźni mogli również dokonywać włamań do sklepów na terenie m.in. Pragi Południa, Woli, Ochoty i Bielan.

Śledczy z Targówka zebrali obszerny materiał dowodowy w tej sprawie. Żmudne i wielogodzinne czynności procesowe, wykonywane pod nadzorem prokuratury rejonowej skutkowały przedstawieniem 32 i 26-latkowi 24 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem do obiektów handlowych. Jak ustalili policjanci, w wyniku przestępczego działania, od października ubiegłego roku, Kamil L. i Sebastian K. narazili właścicieli sklepów na straty sięgające blisko 270 tys. złotych.

Dodatkowo Kamilowi L. przedstawiono zarzut nielegalnego posiadania broni palnej. Drugi z zatrzymanych, Sebastian K. odpowie za kierowanie pojazdem mimo cofniętych uprawnień, zniszczenia mienia oraz kradzieże paliw na stacjach benzynowych, gdzie wartość strat wyniosła prawie 1000 złotych.

Decyzją prokuratora, obaj mężczyźni zostali objęci policyjnym dozorem.

Zgodnie z kodeksem karnym, za przestępstwo kradzieży z włamaniem grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjant zakłada kajdanki zatrzymanemu

Policjant prowadzi zatrzymanego mężczyznę

Zabezpieczone papierosy

Zabezpieczona broń



Pojazd, którym poruszali się podejrzani

Łom użyty do włamania