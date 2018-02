12 chuliganów, którzy chcieli zaatakować kibiców z Przemyśla, stanie dziś przed sądem Data publikacji 19.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dwunastu młodych mężczyzn usłyszało zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku. Policjanci zatrzymali ich w sobotę po południu, po tym, jak duża grupa pseudokibiców wtargnęła na autostradę w okolicach Zamiechowa, chcąc zakłócić przejazd kibiców z Przemyśla. Funkcjonariusze nie dopuścili do konfrontacji. Sprawcy chuligańskiego wybryku odpowiedzą dzisiaj przed sądem w trybie przyśpieszonym.

W sobotę, tuż przed godz. 15 w okolicach Zamiechowa, na terenie odcinka autostrady A4, przebiegającej przez powiat jarosławski, doszło do zbiegowiska. Podczas przejazdu grupy kibiców z Przemyśla, którzy udawali się na mecz do Krakowa, duża grupa mężczyzn, po wcześniejszym zniszczeniu ogrodzenia, wbiegła na jezdnię.

Policjanci, którzy zabezpieczali przejazd przemyskich kibiców, nie dopuścili do konfrontacji. Osoby, które wbiegły na jezdnię na widok policyjnych radiowozów uciekły. Dyżurny jarosławskiej komendy skierował w okolice dróg technicznych w Dobkowicach, Ostrowie i Radymnie policyjne patrole. W wyniku tych działań policjanci zauważyli i zatrzymali do kontroli drogowej trzy samochody osobowe. W hondzie accord, volvo i fiacie stilo znajdowało się 12 młodych mężczyzn. Byli to mężczyźni w wieku od 19 do 31 lat, mieszkańcy powiatów sanockiego i rzeszowskiego.

Podczas kontroli policjanci ujawnili, że jeden z kierujących wsiadł za kierownicę hondy pomimo cofniętych uprawnień, a pojazd, którym się poruszał jest w złym stanie technicznym i nie posiada aktualnych badań ani ubezpieczenia. Kontrola fiata stilo też wykazała zły stan techniczny pojazdu. Wcześniej kierujący tym pojazdem nie zatrzymał się do kontroli, w związku z tym policjanci zatrzymali mu prawo jazdy.

Wszyscy mężczyźni zostali zatrzymani do wyjaśnienia ich udziału w zbiegowisku na autostradzie. Wczoraj mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku o charakterze chuligańskim. Za ten czyn grozi im kara pozbawienia wolności do 3 lat. Dodatkowo jeden z zatrzymanych odpowie za niezatrzymanie się do kontroli drogowej.

Dzisiaj sprawcy staną przed sądem w trybie przyśpieszonym.