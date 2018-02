Wyrzucił dwa szczeniaki do kontenera na śmieci - usłyszał zarzut Data publikacji 19.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Za znęcanie się nad zwierzętami odpowie mężczyzna, który wyrzucił do kontenera na śmieci dwa szczeniaki. Informację otrzymał i potwierdził dzielnicowy z Rucianego-Nidy. Za znęcanie się nad zwierzętami zatrzymanemu 47-latkowi grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.

Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Rucianem-Nidzie otrzymał informację od mieszkańca jednego z miejscowych bloków o tym, że mężczyzna wyrzucił do kontenera na śmieci dwa szczeniaki, skąd wyjęli je inni lokatorzy.

Policjant „pierwszego kontaktu” natychmiast pojechał to sprawdzić. Na miejscu dzielnicowy ustalił, że 47-letni mężczyzna rzeczywiście wrzucił dwa szczeniaki do śmietnika. W związku z tym poszedł do jego mieszkania, by porozmawiać z nim na temat tego zajścia. Mężczyzna powiedział funkcjonariuszowi, że szczeniaki te należą do niego, ale nie potrafił logicznie wytłumaczyć, dlaczego wrzucił je do kontenera. W mieszkaniu biegały jeszcze dwa dorosłe psy i kolejne dwa szczeniaki. W tej sytuacji dzielnicowy zdecydował, że właściciel psów nie jest w stanie sprawować nad nimi opieki i należy przekazać je do schroniska dla zwierząt. Pracownicy schroniska przyjechali i zabrali wszystkie czworonogi.

Wykonując dalsze czynności w tej sprawie policyjny patrol sprawdził stan trzeźwości 47-letniego właściciela psów. Badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze zdecydowali o zatrzymaniu mężczyzny w policyjnym areszcie.

Po wytrzeźwieniu 47-latek usłyszał zarzut znęcania się nad zwierzętami. Nie kwestionował swojej winy. Za znęcanie się nad zwierzętami mężczyźnie grozi kara nawet 2 lat pozbawienia wolności.

(KWP w Olsztynie / mw)