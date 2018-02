Olsztyn: Zdążyli w ostatniej chwili - nieprzytomna mieszkanka Olsztyna odnaleziona w podkarpackim hotelu Data publikacji 19.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Blisko 12 godzin trwały poszukiwania 31-letniej mieszkanki Olsztyna, która po kłótni z mężem wyszła z domu, zapowiadając, że odbierze sobie życie. Szybkie, zdecydowane i zakrojone na szeroką skalę działania olsztyńskich oraz podkarpackich policjantów zakończyły się odnalezieniem w ostatniej chwili nieprzytomnej kobiety w jednym z pokoi hotelowych w woj. podkarpackim. Teraz 31-latka przebywa w szpitalu, a jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wczoraj (18.02.2018r.) o godzinie 12.00 do olsztyńskiej jednostki policji zgłosił się mężczyzna, który poinformował policjantów o możliwości zaginięcia jego żony. Powiedział on również, że kobieta może znajdować się w niebezpieczeństwie, ponieważ wyszła z domu zabierając ze sobą auto służbowe i butelkę wódki. 31-latka nie wskazała miejsca, do którego się wybiera, a z rozmowy wynikało, że może popełnić jakieś głupstwo.

Z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia 31-latki, policjanci natychmiast rozpoczęli akcję poszukiwawczą. Funkcjonariusze zaczęli od dokładnego sprawdzenia parkingów przyległych do olsztyńskich hoteli w poszukiwaniu auta, którym odjechała kobieta. Po sprawdzeniach okazało się, że kobieta wyjechała z miasta w nieznanym kierunku.

Wykonując szereg czynności funkcjonariusze ustalili, że 31-latka prawdopodobnie dojechała do województwa podkarpackiego i tam wynajęła pokój w jednym z hoteli. Olsztyńscy funkcjonariusze nawiązali współpracę z miejscową policją. Podkarpaccy policjanci pod jednym z hoteli zauważyli pojazd, którym podróżowała kobieta. Następnie ustalili oni pokój, który wynajęła. Jak się okazało, policjanci zdążyli w ostatniej chwili, ponieważ w hotelowym pokoju zastali oni nieprzytomną kobietę, która prawdopodobnie zażyła dużą ilość tabletek.

Kobieta nieprzytomna została przekazana w ręce ratowników medycznych, następnie przewieziona została do miejscowego szpitala. Na chwilę obecna jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

rp/in