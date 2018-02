Policjanci pomogli mężczyźnie, który stracił w pożarze dom Data publikacji 19.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Pilawie w ostatnich dniach pomogli samotnemu mężczyźnie, który znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Jego dom i cały dobytek spłonął, a sam mieszka teraz w bardzo ciężkich warunkach. Przy obecnych temperaturach taka pomoc okazała się bezcenna.

Co roku w okresie jesienno – zimowym, gdy temperatury na zewnątrz są bardzo niskie, zwłaszcza w nocy, osoby bezdomne, nietrzeźwe, ale także starsze, niezaradne życiowo, mieszkające samotnie mogą być narażone na wychłodzenie organizmu, a nawet utratę życia. W tym czasie na policjantach spoczywają dodatkowe zadania związane zarówno z działaniami profilaktycznymi, jak i interwencyjnymi na rzecz takich osób.

W ostatnich dniach udało się pomóc 37-letniemu mężczyźnie. Policjanci z Posterunku Policji w Pilawie ustalili, że w ich rejonie, w gminie Parysów mieszka samotny mężczyzna, który jest w trudnej sytuacji materialnej. Dom, w którym zamieszkiwał oraz jego cały dobytek uległ spaleniu, a mężczyzna w chwili obecnej mieszka w pomieszczeniu gospodarczym bez bieżących mediów.

Policjanci wiedzą z doświadczenia, że pozostawienie takiej osoby bez pomocy, może skończyć się dla niej tragicznie. Dlatego funkcjonariusze postanowili pomóc 37-latkowi. Sami zorganizowali bezinteresowną pomoc potrzebującemu i przekazali ciepłe ubrania i jedzenie, by mógł przetrwać dni największego mrozu. Prócz tego na bieżąco go odwiedzają by sprawdzić jak sobie radzi w tych trudnych warunkach oraz czy jego życie nie jest zagrożone wychłodzeniem.

Autor: asp. szt. Marek Kapusta/AC