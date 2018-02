Dzielnicowy odnalazł zaginioną 15-latkę Data publikacji 19.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Lęborscy policjanci poszukiwali zaginionej 15-latki. Po 2 godzinach od przyjęcia zawiadomienia o zaginięciu w jednym z mieszkań na terenie Lęborka dzielnicowy odnalazł małoletnią. Dziewczyna cała i zdrowa została przekazano pod opiekę mamy.

W piątek, 16.02.br., po godz. 9.00 lęborscy mundurowi przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 15-letniej dziewczyny. Zaniepokojona matka zgłosiła, że dziewczyna dzień wcześniej wyszła rano do szkoły i nie wróciła na noc do domu. Jak ustalili policjanci, w dniu zgłoszenia, w godzinach rannych była widziana przy dworcu PKP. Z ustaleń mundurowych wynikało, że dziewczynka przebywała w towarzystwie koleżanki. Funkcjonariusze natychmiast zaczęli szukać dziewczyny. Wszystkie policyjne patrole otrzymały komunikat o jej zaginięciu oraz rysopisie. Policjanci sprawdzili boiska szkolne, miejsca gromadzenia się młodzieży, pustostany, dworzec oraz inne miejsca, w których mogła przebywać 15-latka. Policjanci rozmawiali również z osobami, które mogły napotkać dziewczynkę. Z ustaleń dzielnicowego wynikało, że może ona przebywać w jednym z mieszkań na terenie Lęborka. Ustalenia dzielnicowego potwierdziły się. Dziewczynka cała i bezpieczna trafiła do mamy. Dzielnicowy przeprowadził z nią rozmowę dotycząca zaistniałej sytuacji. 15-latka nie potrafiła wytłumaczyć dlaczego nie wróciła do domu na noc, którą spędziła u koleżanki. Policjanci ustalają co było przyczyną jej ucieczki.

(KWP w Gdańsku / mw)