Ponownie zdążyli z pomocą Data publikacji 19.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zabrzańscy policjanci, którzy zdążyli z pomocą starszemu mężczyźnie, tym razem pomogli kobiecie, która utraciła przytomność na ulicy. Mundurowi podjęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Podjęte działania przywróciły funkcje życiowe. Decyzją lekarzy kobieta została hospitalizowana.

Do policyjnej interwencji doszło w centrum Zabrza. Patrolujący miasto policjanci z II komisariatu zauważyli zaniepokojonych przechodniów i kobietę, która leżała na chodniku. Z informacji świadków wynikało, że starsza kobieta nagle straciła przytomność i upadła. Z powodu braku oddechu i akcji serca, mundurowi natychmiast podjęli czynności ratownicze, wykonując resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku minutach kobiecie przywrócono oddech. Do czasu przyjazdu karetki pogotowia, stróże prawa monitorowali funkcje życiowe kobiety. Decyzją lekarzy została ona hospitalizowana.

To nie pierwszy raz kiedy st. post. Michał Czwartosz i st. post. Łukasz Blaźnik zdążyli z pomocą. W ubiegłym tygodniu podjęli interwencję w sprawie starszego mężczyzny, który nie był widziany przez kilka dni. To zaniepokojony sąsiad zadzwonił na policję i poinformował, że martwi się o starszego pana. Policjanci z II komisariatu, którzy podjęli czynności, zapukali do drzwi seniora. Usłyszeli odgłosy z mieszkania, które świadczyły o tym, że mężczyzna nie potrafi otworzyć drzwi. Po chwili odgłosy ucichły i nikt już nie odpowiadał na pukanie i nawoływanie policjantów. Mundurowi wyczuli zapach gazu. Z uwagi na zagrożenia zdrowia, a nawet życia mężczyzny, wyważyli drzwi mieszkania. Zastali lokatora siedzącego w kuchni przy odkręconych zaworach z kuchenki gazowej. Policjanci wyłączyli dopływ gazu, otworzyli okna i udzielili pomocy przedmedycznej. Na miejsce została wezwana karetka pogotowia, która zabrała mężczyznę do szpitala. Decyzją lekarza starszy pan został hospitalizowany.

Policjanci bardzo dziękują zgłaszającemu interwencję za czujność. Jego telefon pomógł w dotarciu na czas.

(KWP w Katowicach / kp)