Policjanci zlikwidowali linię produkcyjną nielegalnych papierosów Data publikacji 20.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KWP w Łodzi wspólnie z dolnośląskiej i wielkopolskiej KAS zatrzymali mężczyznę podejrzanego o wyrób i posiadanie towarów akcyzowych. Funkcjonariusze zlikwidowali należącą do zatrzymanego linię technologiczną służącą do produkcji papierosów, a także zabezpieczyli znaczne ilości gotowych wyrobów. Wstępnie uszczuplenie podatku akcyzowego oszacowano na blisko 4,8 miliona złotych.

16 lutego 2018 roku funkcjonariusze weszli na teren posesji w gminie Murowana Goślina w województwie wielkopolskim. Podczas przeszukania pomieszczeń magazynowych znajdujących się na parceli policjanci zabezpieczyli kompletną linię do cięcia tytoniu i 6 ton krajanki zapakowanej w tekturowe kartony oraz worki foliowe. Dodatkowo 49 tysięcy sztuk gotowych papierosów bez polskich znaków akcyzy, a także 57 tysięcy sztuk gilz, maszyny do ciecia tytoniu oraz urządzenia do nabijania oraz pakowania gilz.

Wstępnie uszczuplenie podatku akcyzowego oszacowano na blisko 4,8 miliona złotych. Na terenie posesji funkcjonariusze zatrzymali właściciela wytwórni. Dotychczas nienotowany 44-latek nie stawiał oporu. Mężczyzna usłyszał m.in. zarzuty wytwarzania wyrobów tytoniowych bez wymaganych pozwoleń oraz uchylania się od opłacenia podatku. Podejrzanemu grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności oraz wysoka grzywna. Sprawa ma charakter rozwojowy.

(KWP w Łodzi / mw)