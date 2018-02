Policjanci odzyskali samochody warte ponad 200 tys. złotych Data publikacji 20.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z brzeskiego wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi przedstawili zarzuty oszustwa 35-letniemu mieszkańcowi województwa lubelskiego. Mężczyzna oferował fikcyjne usługi sprowadzenia samochodów z zagranicy i przyjmował zamówienia na transport zapłaconych już pojazdów, które nigdy do kupujących nie trafiły. W ten sposób 35-latek przywłaszczył sobie 8 samochodów. Policjanci odnaleźli część pojazdów na terenie prywatnych posesji w województwie lubelskim, część trafiła do firmy handlującej częściami samochodowymi i była w trakcie rozbiórki na części.

Działania brzeskich kryminalnych oraz policjantów wydziału do walki z przestępstwami gospodarczymi doprowadziły do zatrzymania 35-letniego mężczyzny, który przywłaszczył sobie 8 samochodów. Zatrzymany w tej sprawie mężczyzna na jednym z portali internetowych zamieścił ogłoszenie i oferował fikcyjne usługi transportowe oraz możliwość sprowadzania samochodów z zagranicy. Jak ustalili śledczy, 35-latek od 29 stycznia br. przyjmował zamówienia na transport z zagranicy zapłaconych przez zleceniodawcę samochodów. W rzeczywistości mężczyzna nie prowadził firmy transportowej, a sprowadzenie pojazdów zlecił innej firmie. W taki sposób mężczyzna wszedł w posiadanie 8 samochodów, które nigdy nie trafiły do kupujących.

Policjanci dotarli też do miejsc, w których mężczyzna ukrył bądź sprzedał samochody. Cztery pojazdy zostały sprzedane do firmy handlującej częściami samochodowymi na terenie województwa mazowieckiego. Funkcjonariusze weszli na teren tej firmy w trakcie ich rozbiórki na części. Pozostałe pojazdy mężczyzna ukrył na prywatnych posesjach na terenie województwa lubelskiego.

Policjanci zabezpieczyli znalezione auta i części samochodowe. Wartość przywłaszczonych samochodów szacuje się na około 220 tys. złotych. 14 lutego br. śledczy przedstawili mężczyźnie zarzuty oszustwa, za co grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Za paserstwo odpowiedzą również osoby, które nabyły te pojazdy, wiedząc, że pochodzą one z kradzieży.

(KWP w Krakowie / kp)