Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa działa – nieodpowiedzialny kierowca stracił prawo jazdy Data publikacji 20.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to skuteczne narzędzie dzięki któremu policjanci jeszcze skuteczniej dbają o bezpieczeństwo mieszkańców. Tym razem dzięki zgłoszeniu naniesionemu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego strzeleckiej komendy zatrzymali prawo jazdy kierowcy, który przekroczył dopuszczalną prędkość w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h.

„Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa”, to narzędzie dzięki któremu mieszkańcy mają możliwość w prosty sposób przekazać Policji informacje o miejscach i zdarzeniach, które mają wpływ na poczucie bezpieczeństwa. Dlatego Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aby skorzystać z KMZB wystarczy komputer z dostępem do internetu. Po uruchomieniu aplikacji zaznaczamy miejsce na mapie, które nas interesuje oraz rodzaj zagrożenia. Następnie zgłoszeniem zajmują się policjanci, którzy sprawdzają, czy rzeczywiście na wskazanym przez mieszkańców miejscu dochodzi do łamania prawa. Tak było również w przypadku zgłoszenia dotyczącego przekroczenia prędkości w miejscowości Licheń, która leży przy drodze krajowej nr 22 niedaleko Strzelec Krajeńskich. Weryfikacją zgłoszenia zajęli się mundurowi z drogówki. W poniedziałek /19 lutego br/ około południa już pierwszy pomiar prędkości potwierdził zgłoszenie. Kierowca osobowego peugeota jechał ponad 100 km/h przez miejscowość, gdzie powinien jechać z prędkością maksymalnie 50 km/h. Policjanci za nieodpowiedzialne zachowanie na drodze zatrzymali 44-latkowi prawo jazdy na trzy miesiące i ukarali mandatem. To kolejne potwierdzenie, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa sprawdza się jako narzędzie, dzięki któremu mieszkańcy maja większy wpływ na bezpieczeństwo, a policjanci są w stanie jeszcze skuteczniej reagować na zagrożenia.

Pamiętajmy jednak, że w przypadku zagrożenia życia i zdrowia lub potrzeby pilnej interwencji Policji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa nie zastępuje numeru alarmowego w takim przypadku należy dzwonić na numery 997 lub 112.

Źródło: sierż. szt. Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Kraj.