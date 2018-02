Zatrzymania do sprawy zabójstwa 18-latka Data publikacji 20.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzisiaj na polecenie Prokuratury funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspomagani przez policjantów SPAP z Krakowa jak i innych krajowych jednostek, weszli równocześnie do kilku mieszkań. W wyniku realizacji zatrzymano 4 mężczyzn, mieszkańców Krakowa, w wieku od 19 do 25 lat, którzy zostali przewiezieni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzisiaj trafią do Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze. Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych będą podejmowane decyzje co do stosowania środków zapobiegawczych. Zatrzymania mają związek ze sprawą zabójstwa 18-latka, do którego doszło 30 stycznia br. przy ul. Teligi w Krakowie.

30 stycznia br., ok. godz. 20-tej na ul. Teligi w Krakowie doszło do ataku na 18-letniego mężczyznę. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń Prokuratury, pokrzywdzonego zaatakowała grupa ok. 10 osób ubranych w czarne kurtki, z zamaskowanymi twarzami z widocznymi emblematami kibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. Napastnicy byli uzbrojeni w maczety i siekiery. W wyniku zdarzenia pokrzywdzony został przewieziony w stanie krytycznym do szpitala w Krakowie, gdzie w wyniku doznanych obrażeń zmarł 1 lutego br.

W Prokuraturze Rejonowej Kraków Podgórze zostało wszczęte śledztwo w tej sprawie z art. 159 k.k. i 158 par 3 k.k. w zw. z art. 11 par 2 k.k., niemniej jednak zebrany materiał dowodowy pozwolił na wydanie w odniesieniu do części uczestników zdarzenia postanowień o przedstawieniu zarzutów m.in. z art. 148§1 k.k.

12 lutego br. Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie powołał zespół składający się z najbardziej doświadczonych policjantów z komórek operacyjnych i śledczych, tj. z wydziału kryminalnego, dochodzeniowo-śledczego, wywiadu i analiz kryminalnych, jak również wydziału ds. zwalczania przestępczości pseudokibiców Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie oraz Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Grupa ta została powołana do realizacji czynności wykrywczych w tej sprawie. Wynikiem pracy tej specgrupy i prokuratury jest ustalenie tożsamości sprawców oraz ich zatrzymanie.

Wczoraj rano, na polecenie Prokuratury funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji i Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie wspomagani przez policjantów SPAP z Krakowa jak i innych krajowych jednostek, weszli równocześnie do kilku mieszkań. W wyniku realizacji zatrzymano 4 mężczyzn, mieszkańców Krakowa, w wieku od 19 do 25 lat, którzy zostali przewiezieni do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Dzisiaj trafią do Prokuratury Rejonowej Kraków – Podgórze. Po przeprowadzeniu czynności procesowych z udziałem zatrzymanych będą podejmowane decyzje co do stosowania środków zapobiegawczych.

W dalszym ciągu prowadzone są czynności zmierzające do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania pozostałych współsprawców.

(KWP w Krakowie / mg)