Ugodził byłą żonę nożem Data publikacji 20.02.2018 Policjanci z Komisariatu Policji w Kamieńsku zatrzymali 46-letniego mężczyznę podejrzewanego o próbę zabójstwa byłej żony. Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Do zdarzenia doszło rano, 19 lutego 2018 roku, w jednym z domów na terenie gminy Gomunice. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że pomiędzy sprawcą a jego byłą żoną doszło do kłótni. Podczas awantury mężczyzna ugodził 44-latkę nożem kuchennym w klatkę piersiową. Kobieta podczas szarpaniny zdołała wyrwać się oprawcy i uciec do sąsiadów, skąd wezwano policję i pogotowie ratunkowe. Pokrzywdzona została przewieziona do szpitala, gdzie pozostaje pod opieką medyczną. Natomiast, sprawca tuż po zdarzeniu uciekł z domu. Policjanci odnaleźli 46-latka w pobliskim kompleksie leśnym. Funkcjonariusze udzielili mu pomocy przedmedycznej ze względu na okaleczenia jakie posiadał na rękach. Mężczyzna został przewieziony do szpitala i pozostaje pod nadzorem policjantów.

Czynności wykonywane na miejscu zdarzenia nadzorował prokurator z Prokuratury Rejonowej w Radomsku. Zgromadzony w tej sprawie materiał dowodowy zostanie niezwłocznie przekazany do radomszczańskiej prokuratury.

Za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

(KWP w Łodzi / mw)