Samochodem... prosto w dom Data publikacji 21.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kierowca vw golfa „zatrzymał się” autem na budynku, po czym pieszo, polami poszedł do domu. Tam też zastał go patrol inowrocławskiej "drogówki". Jak się okazało, 53-latek kierował autem będąc pod wpływem alkoholu pomimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Mężczyzna usłyszał już zarzut, teraz grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Wczoraj (20.02.18) policjanci z posterunku w Złotnikach Kujawskich, rozliczyli zatrzymanego dzień wcześniej 53-letniego mężczyznę. Odpowie on za przestępstwo i wykroczenie w ruchu drogowym. Do zdarzenia doszło w poniedziałek (19.02.18) około 19.00 w jednej z miejscowości gminy Złotniki Kujawskie. Kierujący volkswagenem golfem nie zachował ostrożności, „wjechał” w ogrodzenie, po czym wbił w ścianę domu. Powiadomieni o zdarzeniu policjanci ustalili okoliczności i zebrali dowody na to, że kierującym samochodem to 53-letni mieszkaniec gminy. Mężczyzna, po tym, jak spowodował kolizję oddalił się z miejsca idąc polami do swojego domu. Tam też zastał go patrol "drogówki". Z uwagi na to, że miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie, a policjanci podejrzewali, że to on jechał volkswagenem zatrzymali go do wyjaśnienia w policyjnym areszcie.

Jak się okazało mężczyzna miał dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Dlatego zarzut, który usłyszał to prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. Ponadto, będzie musiał ponieść konsekwencje spowodowania kolizji drogowej. Mężczyzna może teraz spodziewać się kary pozbawienia wolności do 5 lat.

(KWP w Bydgoszczy / kp)