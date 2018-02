Policjant w drodze do służby zatrzymał włamywacza Data publikacji 21.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Refleksem i czujnością wykazał się policjant ze strzyżowskiej komendy. Jadąc do służby, zauważył w zaroślach człowieka, który ukrywał się przez przejeżdżającymi pojazdami. Jak się okazało, mężczyzna chwilę wcześniej włamał się do sklepu w Grodzisku. Straty oszacowano na ponad 1200 zł. Policjanci odzyskali skradzione rzeczy.

Odzyskane przedmioty

Do zdarzenia doszło wczoraj po godz. 7. Policjant ze strzyżowskiej komendy, jadąc do służby, zauważył w zaroślach mężczyznę, który trzymał w rękach dwie torby i próbował ukryć się przed przejeżdżającymi pojazdami. W pewnym momencie policjant zauważył przejeżdżający patrol grupy dochodzeniowo-śledczej, która jechała na zgłoszenie kradzieży z włamaniem do sklepu w Grodzisku.

Funkcjonariusz zatrzymał kolegów i poprosił o pomoc. Policjanci wylegitymowali mężczyznę i rozpytali na temat posiadanych przedmiotów. 40-latek twierdził, że wraca z zakupów. Funkcjonariusze ujawnili przy nim artykuły spożywcze, alkohol, papierosy oraz siekierę i drugą parę butów, przywiązanych do jednej z toreb.

Okazało się, że to sprawca włamania, o którym właśnie zostali powiadomieni policjanci. 40-latek został zatrzymany. Przyznał się do włamania do sklepu w Grodzisku. Funkcjonariusze odzyskali skradzione rzeczy, których wartość to około 1200 zł. Mężczyzna wkrótce odpowie za ten czyn przed sądem.