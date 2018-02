Bezwzględni włamywacze okradli ośrodek dla osób niepełnosprawnych i aptekę - zatrzymani i aresztowani dzięki kryminalnym Data publikacji 21.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Włamywali się do pomieszczeń na terenie Pszczewa. Nie „oszczędzili” nawet Środowiskowego Domu Samopomocy oraz apteki. Policjanci stawiając sobie rozwiązanie tej sprawy za punkt honoru zatrzymali przestępców i odzyskali część utraconego mienia. Mężczyźni zostali aresztowani na okres trzech miesięcy, grozi im kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Do zdarzeń doszło na początku lutego. Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży z włamaniem na terenie Pszczewa. Środowisko lokalne oburzył fakt, że łupem złodziei padł między innymi sprzęt komputerowy pochodzący ze Środowiskowego Domu Samopomocy, który jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla osób chorych psychicznie oraz niepełnosprawnych intelektualnie z terenu Gminy Pszczew i Gminy Przytoczna. Misją Środowiskowego Domu Samopomocy jest przywracanie lub nabywanie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w życiu a więc pomocy ludziom potrzebującym. Dla włamywaczy nie miało to jednak znaczenia a dodatkowo po kilku dniach na terenie tej samej miejscowości włamali się do apteki. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Międzyrzeczu postawili sobie za punkt honoru, aby jak najszybciej ustalić i zatrzymać włamywaczy. Kryminalni pracowali przy sprawie dotyczącej włamań przez wiele dni, poświęcając na analizy i ustalenia każdą niemal godzinę. Przez ten okres analizowali zgłoszone przestępstwa oraz sposób działania sprawców, zbierali informacje i prowadzili działania operacyjne. Ich wytrwałość, poświęcony sprawie czas i wytężona praca, przyniosły efekty. Zebrane informacje pozwoliły na wytypowanie sprawców a w konsekwencji na zatrzymanie ich. Do zatrzymania sprawców włamań doszło w nocy z 16 na 17 lutego w rejonie Skwierzyny. Policjanci zabezpieczyli w ich pojeździe m. in. kominiarki, odzież oraz metalowe łomy. Dodatkowo policjanci zabezpieczyli przedmioty pochodzące z włamania do apteki a przy jednym z zatrzymanych również niewielką ilość amfetaminy. Obaj zatrzymani mężczyźni, to mieszkańcy Gorzowa Wlkp. Policjanci ustalili, że mężczyźni byli dobrze przygotowani do nielegalnego procederu. Według ustaleń śledczych, dokonywali oni przestępstw wykorzystując do tego wynajęty wcześniej samochód, wyposażeni byli w narzędzia służące do pokonania zabezpieczeń a jeden z nich wielokrotnie karany był za czyny przeciwko mieniu i odbywał za nie kary pozbawienia wolności. 28-latek oraz jego 26-letni kolega na wniosek Prokuratury Rejonowej w Międzyrzeczu zostali aresztowani na okres trzech miesięcy. Za kradzieże z włamaniem Kodeks Karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Policjanci sprawdzają również, czy te same osoby nie popełniły innych przestępstw na terenie powiatu międzyrzeckiego oraz powiatów ościennych. Sprawa jest rozwojowa, policjanci nie wykluczają dalszych zatrzymań.

Źródło: asp. Justyna Łętowska

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu