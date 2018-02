Zaatakował nożem policjantów Data publikacji 21.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kuźniańscy policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzanego o psychiczne znęcanie się nad swoją córką. Zarzuca się mu wszczynanie awantur, podczas których m.in. groził pozbawieniem życia, wyzywał i obrażał pokrzywdzoną. Ponadto, w trakcie interwencji 74-latek zaatakował nożem policjantów z Kuźni Raciborskiej i Raciborza. Grozi mu do 10 lat więzienia.

W niedzielne przedpołudnie kuźniańscy policjanci zostali wezwani na interwencje do miejscowości Rudy. Zgłoszenie dotyczyło awanturującego się mężczyzny. Po przyjeździe na miejsce mundurowi potwierdzili informacje. Na widok stróżów prawa sprawca zamknął się w pokoju, skąd w dalszym ciągu groził pozbawieniem życia i zdrowia rodzinie, kierując swą agresję także wobec interweniującego patrolu. Policjanci próbowali uspokoić 74-latka, jednak bezskutecznie. W związku z zagrożeniem, jakie stwarzał, mundurowi podjęli decyzję o jego zatrzymaniu. Kiedy wyważyli drzwi do pokoju, 74-latek zaatakował ich nożem. Do pomocy przybył dodatkowy patrol z raciborskiej komendy, który pomógł obezwładnić sprawcę. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnego aresztu.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił śledczym przedstawić mu zarzuty znieważenia oraz czynnej napaści na policjantów, a także znęcania się nad córką. Cała dokumentacja trafiła do raciborskiej prokuratury, która wnioskowała o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego. Sąd we wtorkowe przedpołudnie przychylił się do wniosku. Najbliższe trzy miesiące podejrzany spędzi więc w areszcie, gdzie będzie oczekiwał na proces. Grozi mu nawet 10 lat więzienia.

(KWP w Katowicach / ig)