Czujność pracownicy banku uratowała oszczędności seniorki Data publikacji 21.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Ostatnie dwa dni na terenie miasta i powiatu kieleckiego upłynęły pod znakiem kolejnych prób wyłudzania pieniędzy od seniorów przez oszustów. Tym razem przestępcy podając się za funkcjonariuszy CBŚP, próbując w ten sposób oszukać osoby starsze. Takich sygnałów kieleccy policjanci odebrali 13. W jednym z przypadków pracownica banku doskonale oceniła sytuację i to właśnie dzięki niej 88- latka zachowała ponad 22 tysiące złotych.

W poniedziałek i wtorek w 13 mieszkaniach na terenie miasta znów rozdzwoniły się telefony. Kobieta podająca się za funkcjonariuszkę CBŚP pod legendą rozpracowywania grupy hakerów okradających konta bankowe, próbowali wyłudzić pieniądze od starszych osób. Niemal wszyscy zachowali się bardzo przytomnie, od razu rozpoznając zagrożenie ze strony oszustów i szybko weryfikowali sytuację u prawdziwych funkcjonariuszy. Jednak w jednym wypadku przestępcom udało się wprowadzić w błąd 88-letnią kobietę. Na drodze do oszczędności seniorki stanęła jednak pracownica jednego z banków, która w porę udaremniła wypłatę pieniędzy.

Wczoraj, po godzinie 14:00 kieleccy policjanci otrzymali telefon od jednej z pracownic banku, która informowała, że do placówki przyszła starsza kobieta. Na miejsce ruszyli mundurowi, którzy napotkali 88-latkę. Kobieta miała wypytywać pracowników banku o różne informacje. Personelowi wydało się to podejrzane i zanim wypłacili pieniądze seniorce poprosili o pomoc stróżów prawa. Tu szybko okazało się, że do kobiety zadzwoniła w poniedziałek rzekoma funkcjonariuszka CBŚP, która opowiedziała nestorce historyjkę o hakerach. Prawdziwi policjanci szybko zweryfikowali wszystkie szczegóły uświadamiając 88-latce, że gdyby nie postawa pracownicy banku szybko straciłaby oszczędności swojego życia.

Zachowanie zarówno seniorów w przypadku rozmów z oszustami tym razem zasługuje na pochwałę, bo jak widać są coraz bardziej świadomi tego, w jaki sposób działają przestępcy i jak należy postępować. Słowa uznania również należą się pracownikom placówek bankowych, których właściwa reakcja pozwolił uchronić 88-latkę przed utratą znacznej ilości gotówki.

Opr. KM

Źródło: KMP w Kielcach