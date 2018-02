Polsko-niemiecki pościg za skradzionym volkswagenem – 21-latek w rękach Policji Data publikacji 21.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Odzyskany samochód marki Volkswagen Touran skradziony na terenie Niemiec oraz zatrzymany jego 21-letni kierowca pod wpływem narkotyków – to efekt wczorajszych działań policjantów z Polski i Niemiec oraz funkcjonariuszy Straży Granicznej i Miejskiej. Wartość odzyskanego samochodu to około 40 tysięcy złotych.

Do zdarzenia doszło we wtorek (20 lutego) w godzinach porannych. Policjanci otrzymali komunikat, że samochód marki WV Touran na polskich numerach rejestracyjnych nie zatrzymał się do kontroli drogowej policji niemieckiej i ta prowadzi za nim pościg w kierunku Polski. Pościg za uciekającym samochodem podjęli funkcjonariusze Straży Granicznej oraz policjant ze słubickiej drogówki wraz ze strażnikiem miejskim. Kierowca jechał z bardzo dużą prędkością, nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne. Sposobem jazdy stwarzał zagrożenie bezpieczeństwa dla innych uczestników ruchu. W pewnym momencie uciekinier uderzył w radiowóz Straży Granicznej. Pościg za pojazdem kontynuowali polscy i niemieccy policjanci. Po przejechaniu kilkunastu kilometrów uciekinier zorientował się, że nie ma szans na kontynuowanie jazdy. Funkcjonariusze zablokowali drogę i tym samym zmusili kierowcę do zatrzymania się. 21-letni mieszkaniec województwa lubuskiego został zatrzymany w słubickiej komendzie. W trakcie czynności okazało się, że mężczyzna jest pod wpływem narkotyków a tablice rejestracyjne, które przymocowane były do samochodu, w rzeczywistości przypisane są do innego pojazdu. Chwilę później policjanci z Polsko-Niemieckiego Centrum Współpracy Służb Granicznych i Celnych w Świecku potwierdzili, że samochód został skradziony na terenie Niemiec. 21-latek trafił do policyjnego aresztu. Odzyskany pojazd znajduje się na policyjnym parkingu i niebawem zwrócony zostanie właścicielowi. Mężczyzna odpowie teraz za wykroczenia drogowe polegające na spowodowaniu zagrożenia niebezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestępstwa tj. niezatrzymanie się do kontroli drogowej, kierowanie pod działaniem narkotyków oraz paserstwo. Grozi mu do 5 lat więzienia. Opisana sytuacja to kolejny już przypadek udanej interwencji służb z Polski i Niemiec. Dzięki właściwej współpracy Policji i Straży Granicznej, koordynowanej przez centrum ze Świecka, sprawcom kradzieży samochodów po drugiej stronie Odry coraz rzadziej udaje się przewieźć i ukryć zabrane bezprawnie auta. To również dowód na to, że strona niemiecka może liczyć na naszą skuteczność i polegać na sprawnym działaniu.

Źródło: asp. Magdalena Jankowska

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach