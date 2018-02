Filmowe spotkanie Data publikacji 21.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W radomskim Multikinie odbyło się kolejne spotkanie na temat tolerancji, dyskryminacji i agresji rówieśniczej. Tak istotne tematy poruszała w rozmowach z uczniami sierż. szt. Ewa Jaworska z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu.

„Akademia Filmowa” to projekt edukacyjny sieci Multikino, skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół średnich. Za pomocą filmów, ponadczasowe wartości podawane są przez kompetentnych prelegentów w nowoczesny i atrakcyjny dla uczniów sposób. W roku szkolnym 2017-2018 wśród specjalistów znajdują się także policjantki z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu. Podczas spotkań filmowych poruszane są istotne problemy dla młodego człowieka. Po projekcji prowadzona jest tematycznie związana z fabułą interesująca rozmowa z młodymi widzami o poruszanym problemie społecznym.

W drugim semestrze szkolnym w ramach „Akademii Filmowej” Multikino rozpoczęło pokazy filmu pt. „Cudowny chłopak”, którego głównym wątkiem jest dyskryminacja i brak akceptacji. Auggie to wspaniały, inteligentny i dowcipny chłopak, który ze względu na chorobę, różni się wyglądem od swoich rówieśników. To właśnie dlatego zwykły dzień w szkole jest dla niego sporym wyzwaniem. Gdy nadszedł czas na zakończenie edukacji w domu i dołączenie do nowych kolegów w szkole, nie było mu łatwo zmierzyć się z często brutalnym postępowaniem innych uczniów. Śledząc losy bohaterów widzowie dowiadują się, że nie warto polegać na pozorach, które często mylą, bo za nimi skrywa się mnóstwo niedostrzegalnych na pierwszy rzut oka motywacji i emocji. Spotkanie z takimi bohaterami jak Auggie jest doskonałą lekcją empatii i tolerancji. O tym, że najważniejsze w drugim człowieku jest to, co jest niewidoczne dla oczu przekonywała dzieci koordynator ds. nieletnich z Wydziału Prewencji KWP zs. w Radomiu sierż. szt. Ewa Jaworska. Wczoraj i przedwczoraj w tak wyjątkowych lekcjach profilaktycznych udział wzięło około 400 uczniów szkół z regionu radomskiego.

Opr. sierż. szt. Ewa Jaworska WP KWP zs. w Radomiu