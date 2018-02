Teraz możesz pomóc Bartkowi również SMS-em Data publikacji 22.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Internetowa zbiórka pieniędzy na poród i pierwszą operację dla Bartka w specjalistycznej Klinice w Niemczech ruszyła także na portalu siepomaga.pl. Dzięki temu rodzice zyskali dodatkowe 2 tygodnie na zebranie wymaganej kwoty. Pomóżmy policyjnej parze uratować ich dziecko. Liczy się każda złotówka! Spieszmy z pomocą, do porodu zostało już mało czasu!

O życiu Bartka po porodzie mogą zadecydować minuty lub godziny. Największą szansą dla chłopca jest przyjście na świat w szpitalu, w którym bezpośrednio po porodzie będzie mógł zostać operowany. Z uwagi na komplikacje, nie wiadomo ile czasu będzie miał, by lekarze mogli przeprowadzić operację ratującą jego życie. Niestety, w Polsce nie ma takiej możliwości i Bartka czekałby bardzo ryzykowny transport do innego ośrodka, gdzie musiałby oczekiwać na zabieg, a to może zdecydować o jego życiu. Dlatego poród i pierwsza operacja odbędzie się w Niemczech, w Uniwersyteckiej Klinice w Munster. Koszt porodu i pierwszej operacji to 330 000 zł. To znacznie przekracza możliwości finansowe rodziców. Od wczoraj internetowa zbiórka pieniędzy ruszyła także na portalu siepomaga.pl, gdzie można dokonać wpłaty na konto Bartka lub wysłać płatnego sms-a. ABy pomóc dziecku, wystarczy kliknąć w poniższy link:

Zbiórka pieniędzy dla Bartka!

Dodatkowo możecie Państwo pomóc przekazując 1% swojego podatku na jego konto w Fundacji „Avalon” - Bezpośrednia Pomoc Niepełnosprawnym (Rozliczając PIT podaj KRS : 0000270809 w rubryce „cel szczegółowy” koniecznie wpisz : PALIGA, 9042) lub dokonując wpłaty bezpośrednio na konto Fundacji BGŻ BNP Paribas Bank Polska S.A. 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001 z tytułem z przelewu : PALIGA, 9042.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za pomoc!

(KWP w Katowicach / mw)