Uratowali mężczyznę przed desperackim krokiem Data publikacji 22.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Jak to często bywa w policyjnej służbie, z pozoru zwyczajna interwencja, przerodziła się w akcję ratunkową. Dzięki szybkiej reakcji tarnogórskich policjantów, uratowano życie 35-latka. Mundurowi w ostatniej chwili złapali go i wciągnęli do mieszkania kiedy próbował wyskoczyć przez okno. Desperat trafił pod opiekę lekarzy.

Tarnogórscy policjanci w ostatniej chwili uratowali młodego mężczyznę, który postanowił odebrać sobie życie. Policyjny instynkt i profesjonalizm doprowadziły do uratowania mężczyzny, który trafił pod fachową opiekę lekarzy.

Wczoraj mundurowi zostali wezwani do z pozoru zwyczajnej interwencji. Jeden z mieszkańców Miasteczka Śląskiego zakłócał spokój sąsiadom. Puszczał głośno muzykę i nie reagował na sąsiedzkie upomnienia. Policjanci próbowali dostać się do mieszkania i porozmawiać z właścicielem, lecz ten nie otwierał drzwi. Policjanci skontaktowali się z żoną mężczyzny, która po chwili przyjechała z kluczami do mieszkania. Pomimo kilku prób, nie udało dostać się do środka. W rozmowie z kobietą policjanci dowiedzieli się, że w przeszłości 35-latek miał próby samobójcze. Po tej informacji stróże prawa natychmiast wezwali straż pożarną, która miała pomóc w siłowym wejściu do mieszkania. Do czasu przyjazdu strażaków, mundurowi cały czas podtrzymywali przez drzwi rozmowę z coraz bardziej zdesperowanym mężczyzną, który krzyczał i demolował mieszkanie. Kiedy wyważono drzwi, okazało się, że zostały one zastawione piecem węglowym. Stróże prawa dotarli do desperata, który stał już na parapecie otwartego okna, chcąc skoczyć. Wykorzystując odpowiedni moment, policjanci wciągnęli do środka niedoszłego samobójcę i obezwładnili go. Mężczyzna był agresywny i próbował się wyrwać, a w kieszeni spodni miał ukryty nóż. Na miejsce interwencji przyjechali lekarze, którzy otoczyli mieszkańca powiatu tarnogórskiego fachową opieką.

Obecnie mężczyzna wraca do zdrowia. Tylko dzięki szybkiemu, zdecydowanemu i profesjonalnemu działaniu policjantów 35-latek żyje.

Tarnogórscy policjanci codziennie w swej służbie wypełniają słowa roty ślubowania, które składali wstępując w policyjne szeregi. Czasami jednak, słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli” nabierają wyjątkowego znaczenia – szczególnie w dniu, w którym dzięki swojemu zaangażowaniu i niezawodności, uratują czyjeś życie.

Kryzys emocjonalny może dotknąć każdego - przeżywają go NORMALNI ludzie, nie każdy jednak ma przyjazne lub świadome otoczenie, które pomoże z niego wyjść, doradzi jak rozwiązać problemy lub wesprze w samodzielnym rozwiązywaniu trudności. Można to zmienić wybierając się do specjalistów (psychologów, psychiatrów) działających m.in. w każdej poradni zdrowia psychicznego. W Tarnowskich Górach takie poradnie funkcjonują przy ul. Piłsudskiego 16 oraz Pyskowickiej 47-51.

(KWP w Katowicach / kp)