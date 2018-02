Legnicka policjantka najpopularniejszym sportowcem w mundurze Zagłębia Miedziowego 2017 roku Data publikacji 22.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Powiadom znajomego Podczas 10 Gali Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego st. post Wioletta Hanisch otrzymała statuetkę najpopularniejszego sportowca w mundurze 2017 roku. Zwycięską nagrodę policjantce wręczył Komendant Straży Miejskiej w Legnicy przy udziale I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Legnicy nadkomisarza Przemysława Laskowskiego. Uhonorowana funkcjonariuszka jest wielokrotną medalistką mistrzostw Świata i Europy w taekwoon-do.

W Legnicy odbyła się Gala Mistrzów Sportu Zagłębia Miedziowego. Plebiscyt organizowany przez Urząd Miasta w Legnicy, portal e-legnickie.pl, Legnickie Centrum Kultury oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Legnicy. Wśród wyróżnionych sportowców nie zabrakło legnickiej policjantki st. post. Wioletty Hanisch, która została nominowana przez Urząd Miasta w Legnicy w kategorii na najbardziej popularnego sportowca w mundurze roku 2017.

Podczas uroczystej gali Komendant Straży Miejskiej w Legnicy w obecności I Zastępcy Komendanta KMP w Legnicy nadkomisarza Przemysława Laskowskiego, wręczył legnickiej policjantce st. post. Wiolettcie Hanisch statuetkę najpopularniejszego sportowca w mundurze Zagłębia Miedziowego.

Funkcjonariuszka pełni służbę w Wydziale do Walki z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. Od ponad 21 lat trenuje taekwoon-do. Jak sama przyznaje jej ogromne sukcesy to wynik ciężkiej pracy, systematyczności oraz determinacji, z jaką angażuje się w przygotowanie do startów w kolejnych zawodach. Obecnie pod opieką trenera Łukasz Stawarza przygotowuje się do zawodów o Puchar Polski w taekwoon-do, które odbędą się już 2-4 marca br. w Mykanowie.

st. post. Wioletta Hanisch jest wielokrotną medalistką mistrzostw Świata i Europy w taekwoon-do.

Serdecznie gratulujemy naszej koleżance i życzymy dalszych sukcesów.

(KWP we Wrocławiu / mw)