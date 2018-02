Zatrzymany w związku z podejrzeniem o korupcję usłyszał już zarzuty Data publikacji 22.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Funkcjonariusze Wydziału dw. z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w związku ze śledztwem prowadzonym wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Jeleniej Górze, zatrzymali mężczyznę, byłego wykładowcę akademickiego, podejrzanego o korupcję. Zatrzymany jest już kolejną osobą podejrzaną w ramach śledztwa, w którym w grudniu 2017 r. policjanci zatrzymali byłego lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu.

Mężczyzna po zatrzymaniu 21 lutego 2018 r. został doprowadzony do prokuratury w Jeleniej Górze. Tam, na podstawie działań operacyjnych wcześniej prowadzonych przez policjantów Wydziału dw. z Korupcją i zebranego wspólnie z prokuraturą materiału dowodowego, usłyszał zarzut co najmniej dwukrotnego wręczenia korzyści majątkowej w wysokości nie mniejszej niż 200 złotych lekarzowi sądowemu przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. Łapówkę wręczył w zamian za wystawienie przez lekarza nierzetelnych, niezgodnych z prawdą zaświadczeń, umożliwiających mu usprawiedliwienie swojego niestawiennictwa na wezwanie organów ścigania. Wobec mężczyzny prokuratura zastosowała poręczenie majątkowe.

Zatrzymany obecnie mężczyzna jest już kolejnym podejrzanym w ramach śledztwa, w którym w grudniu 2017 r. policjanci zatrzymali byłego lekarza sądowego przy Sądzie Okręgowym we Wrocławiu, a prokuratura przedstawiła wówczas zatrzymanemu zarzuty popełnienia pięciu przestępstw o charakterze korupcyjnym. Lekarz podejrzany jest o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za wystawianie nierzetelnych, niezgodnych z prawdą zaświadczeń lekarskich umożliwiających szeregu osobom usprawiedliwienie niestawiennictwa na wezwania różnych uprawnionych organów.

Obecnie zatrzymanemu w tej sprawie mężczyźnie za przestępstwo, o które jest podejrzany, grozi kara pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat.

(KWP we Wrocławiu / mw)