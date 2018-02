Dzielnicowy na urlopie zatrzymał złodzieja Data publikacji 22.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielnicowy wejherowskiej komendy policji, będąc na urlopie zatrzymał złodzieja. Policjant zauważył jak mężczyzna wybiega ze skradzionym towarem z salonu telefonii komórkowej. Okazało się, że 30-latek tego dnia okradł także inny sklep, a przy sobie miał narkotyki. Za popełnione przestępstwa grozi kara do 10 lat więzienia.

Do zatrzymania doszło wczoraj przed godziną 15:00. Dzielnicowy, który był na urlopie, przebywał w tym czasie na parkingu w pobliżu pasażu handlowego w Wejherowie. Nagle zobaczył, że z centrum handlowego wybiega mężczyzna. Za nim wybiegł inny mężczyzna krzycząc „łapcie złodzieja”. Policjant nie zważając ani chwili, ruszył za nim w pościg, podbiegł do samochodu bmw, którym uciekał złodziej, otworzył drzwi i wskoczył do środka. Odzyskał skradziony telefon komórkowy. Kierujący 30-latek nie reagował na żadne polecenia dzielnicowego, co więcej, był agresywny, atakował funkcjonariusza i szybko odjechał z miejsca zdarzenia, mimo, że drzwi samochodu od strony policjanta były otwarte. Policjant jadąc w samochodzie z 30-latkiem obezwładnił go i zatrzymał.

Po zatrzymaniu mężczyzny, podczas ustalania szczegółowych okoliczności kradzieży, policjanci ustalili, że 30-latek wybiegł ze sklepu z kradzionym telefonem w rękach wartym około 5 tys. zł. Za złodziejem wybiegł pracownik sklepu. Kiedy próbował odebrać mu telefon, wtedy też 30-latek uderzył go kilkukrotnie i uciekał dalej.



Podczas przeszukania samochodu sprawcy policjanci znaleźli warte ponad 4 tys. zł nowe markowe perfumy, które jak się okazało, zostały skradzione przez mężczyznę tego samego dnia z perfumerii na terenie innego miasta.



Zatrzymany mężczyzna miał przy sobie również marihuanę i amfetaminę. Policjanci przeprowadzili badanie narkotestem, które wykazało, że był pod wpływem narkotyków. Dlatego też została pobrana mu krew do analizy.



Policjanci dalej pracują nad sprawą, niewykluczone że mężczyzna usłyszy kolejne zarzuty w tym zarzuty kradzieży paliwa, której miał się dopuścić kilka godzin wcześniej.



30-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwa kradzieży rozbójniczej grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat, za naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, za kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do lat 3, za kradzież mienia grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

(KWP w Gdańsku / kp)