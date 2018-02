Cudzoziemcy zaatakowali policjantów Data publikacji 23.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Zgierscy policjanci zatrzymali 13 cudzoziemców, którzy zaatakowali policjantów. Na miejscu cały czas pracują grupy dochodzeniowo-śledcze i prokuratorzy.

Dotychczasowe ustalenia wskazują, że 23 lutego 2018 r. około godziny 2:00 w nocy policjanci służby kryminalnej prowadzili w centrum Zgierza działania związane ze zwalczaniem przestępczości samochodowej. Wtedy zauważyli pięciu mężczyzn kręcących się w pobliżu zaparkowanych aut. Policjanci podjęli interwencję i próbowali wylegitymować te osoby. Mężczyźni od razu stali się agresywni wobec wykonujących czynności służbowe funkcjonariuszy Policji.



W pewnym momencie do agresorów dołączyła kolejna grupa kilku mężczyzn. Mimo wezwania do zachowania zgodnego z prawem mężczyźni zamiast podporządkować się poleceniom, zaatakowali policjantów m.in. rzucając w ich kierunku różnymi przedmiotami. Funkcjonariusze, w związku z realnym zagrożeniem życia i zdrowia użyli broni służbowej.



Podczas tej interwencji ranni zostali funkcjonariusze - przewieziono ich do szpitala. Jeden z nich doznał m.in. obrażeń głowy, drugi po badaniach mógł opuścić placówkę medyczną. Rannych zostało również trzech mężczyzn, wobec których policjanci podjęli interwencję. Życiu żadnego z nich nie zagraża niebezpieczeństwo.



Zatrzymani to obywatele Ukrainy i Gruzji.

Na miejscu cały czas pracują grupy dochodzeniowo-śledcze i prokuratorzy. Zabezpieczane są wszelkie ślady oraz przesłuchiwani świadkowie tego zdarzenia.

(KWP w Łodzi)