Policjanci pomagają również podczas pożarów Data publikacji 23.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Policjanci z powiatu polkowickiego dostrzegli wydobywający się z komina jednego z domów ogień. Natychmiastowa reakcja dzielnicowych i podjęte przez nich działania nie pozwoliły na rozprzestrzenienie się pożaru na inne elementy budynku. W domu, jak się okazało, w chwili zdarzenia nie było żadnych osób. Z kolei policjanci z V Komisariatu Policji w Krakowie udzielili pomocy osobom poszkodowanym pożarem budynku mieszkalnego sąsiadującego z komisariatem. Tam została im udzielona pomoc i schronienie - pokrzywdzonym zaproponowano ciepłe napoje, a do jednej z osób wezwano pogotowie, które zabrało ją do szpitala na badania.

Kiedy dzielnicowi dojechali na teren nieruchomości, z komina wydobywały się metrowe płomienie. Policjanci natychmiast sprawdzili czy w domu przebywają jakiekolwiek osoby. Na szczęście podczas pożaru nie było żadnej osoby. Nie mając chwili do stracenia funkcjonariusze z Rewiru Dzielnicowych z Radwanic korzystając z otwartych drzwi kotłowni dotarli do pieca i od razu odcięli dopływ powietrza do ciągu kominowego, co spowodowało ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia.

Dzielnicowi niezwłocznie powiadomili Straż Pożarną i dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz zabezpieczyli teren podczas akcji gaśniczej strażaków.

Dzięki sprawnym i szybkim działaniom funkcjonariuszy ogień został w porę stłumiony i nie doszło do jego rozprzestrzenienia się na inne pomieszczenia budynku.

***

20 lutego ok. godz. 4.30 służby ratunkowe zostały powiadomione o pożarze w jednym z mieszkań kamienicy przy ul. Zamoyskiego w Krakowie. Wszyscy mieszkańcy budynku ( 8 osób, w tym kilkumiesieczne niemowlę) natychmiast opuścili budynek. Zdezorientowane i przestraszone osoby wyszły w pośpiechu na zewnątrz, zarzucając na siebie tylko wierzchnią odzież. Kilka osób, nie czekając na rozwój dalszych wydarzeń, udało się do swoich rodzin, natomiast pozostałymi, które zostały na mrozie, od razu zajęli się policjanci z V Komisariatu Policji w Krakowie sąsiadującego z płonącym budynkiem.

Tam została im udzielona pomoc i schronienie - pokrzywdzonym zaproponowano ciepłe napoje a do jednej z osób wezwano pogotowie, które zabrało ją do szpitala na badania. Policjanci udzielali także pomocy przy zakwaterowaniu w hotelu. Kiedy strażacy dokończyli gaszenie budynku, po upewnieniu się że nikt w wyniku działania pożaru nie ucierpiał - do pracy przystąpili śledczy z V Komisaraitu Policji w Krakowie.

Na miejscu przeprowadzono oględziny z udziałem technika kryminalistyki oraz biegłego sądowego – eksperta od spraw pożarów. Wstępne czynności przeprowadzone przez policjantów zostaną teraz ocenione przez Prokuraturę, do której zostały przesłane wszystkie zebrane materiały. Na chwilę obecną wykluczono celowy udział osób trzecich.

(KWP we Wrocławiu / KWP w Krakowie / mw / mg)