Policjanci zapobiegli rozprzestrzenieniu się ognia w budynku mieszkalnym

Data publikacji 23.02.2018

Policjanci z powiatu polkowickiego dostrzegli wydobywający się z komina jednego z domów ogień. Natychmiastowa reakcja dzielnicowych i podjęte przez nich działania nie pozwoliły na rozprzestrzenienie się pożaru na inne elementy budynku. W domu, jak się okazało, w chwili zdarzenia nie było żadnych osób.

Kiedy dzielnicowi dojechali na teren nieruchomości, z komina wydobywały się metrowe płomienie. Policjanci natychmiast sprawdzili czy w domu przebywają jakiekolwiek osoby. Na szczęście podczas pożaru nie było żadnej osoby. Nie mając chwili do stracenia funkcjonariusze z Rewiru Dzielnicowych z Radwanic korzystając z otwartych drzwi kotłowni dotarli do pieca i od razu odcięli dopływ powietrza do ciągu kominowego, co spowodowało ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia.

Dzielnicowi niezwłocznie powiadomili Straż Pożarną i dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach oraz zabezpieczyli teren podczas akcji gaśniczej strażaków.

Dzięki sprawnym i szybkim działaniom funkcjonariuszy ogień został w porę stłumiony i nie doszło do jego rozprzestrzenienia się na inne pomieszczenia budynku.

(KWP we Wrocławiu / mw)