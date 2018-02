Policjant - ratownik Data publikacji 24.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Często się zdarza, że to właśnie policjanci są pierwsi na miejscu zdarzenia wymagającego udzielenia pomocy poszkodowanym, i to właśnie oni muszą natychmiast rozpocząć akcję ratunkową. Zatem od ich wiedzy i umiejętności może zależeć czyjeś życie. Już w trakcie szkolenia podstawowego każdy funkcjonariusz poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy. Policjanci również w dalszej służbie doskonalą się i poszerzają swoją wiedzę na ten temat. Najwyższym stopniem kwalifikacji dla osoby bez specjalistycznego wykształcenia medycznego jest tytuł ratownika medycznego i taki właśnie tytuł ma asp. Dariusz Bryger. Funkcjonariusz prowadzi szkolenia dla dzieci i młodzieży ucząc ich udzielać pierwszej pomocy.

Aspirant Dariusz Brygier na co dzień jest funkcjonariuszem Zespołu Interwencyjno- Patrolowego Komendy Powiatowej Policji w Kartuzach, w której służy od 14 lat. Ponadto w sezonie letnim służy w ogniwie wodnym. Jest też przewodnikiem psa służbowego "Jawa" do wykrywania zapachów narkotyków, z którym zdobył pierwsze miejsce w wojewódzkich kwalifikacjach do XVII Kynologicznych Mistrzostw Policji.

Dwukrotnie uczestniczył on w misjach pokojowych Polskiej Policji w Kosowie, gdzie doświadczył tego jak ważnym jest potrafić pomóc poszkodowanej osobie. Dlatego jego głównym zainteresowaniem jest ratownictwo medyczne i chęć zaznajomienia z tą wiedzą jak największej ilości osób, w tym młodzieży i dzieci. Właśnie dlatego ukończył kurs specjalistyczny, na którym zdobył tytułu ratownika – najwyższy stopnień kwalifikacji dla osoby bez specjalistycznego wykształcenia medycznego.

Obecnie w ramach programu „ I Ty możesz uratować komuś życie” prowadzi szkolenia w szkołach różnego szczebla, na których uczy dzieci i młodzież udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Podczas tych szkoleń najpierw dzieli się z uczestnikami zdobytą wiedzą teoretyczną, po czym odbywają się zajęcia praktyczne. Każdy z uczestników zostaje przeszkolony z zakresu udzielania pomocy osobie poszkodowanej oraz prawidłowego wezwania pomocy. Podczas zajęć prowadzone są też ćwiczenia z przywrócenia czynności życiowych przy użyciu defibrylatora oraz ćwiczenia na fantomach.

Cały sprzęt do przeprowadzenia zajęć nie tylko w formie teoretycznej został pozyskany i przekazany dzięki przychylności władz samorządowych z całego powiatu.

Asp. Brygier zaplanował już serię kolejnych spotkań zarówno ze starszą młodzieżą jak i mniejszymi dziećmi gdyż jak pokazuje doświadczenie nawet małe dzieci niejednokrotnie, dzięki chociażby skutecznemu wezwaniu pomocy ratowały życie najbliższym.

Przypominamy, że każdy z nas powinien znać podstawy udzielania pierwszej pomocy gdyż pamiętajmy „Ty tez możesz uratować komuś życie”.

(KWP w Gdańsku / mg)