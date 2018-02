Policyjna brać pomaga Data publikacji 26.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Wczoraj, 25 lutego br., na terenie Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, zrzeszeni w IPA, wzięli udział w turnieju piłki nożnej pn. "GRAMY DLA MICHALINY", podczas którego zbierane były fundusze na kosztowne leczenie chorej 7-letniej dziewczynki.

Mieszkańcy Jonkowa w lutym br. zorganizowali cykl turniejów charytatywnych piłki nożnej pn. „GRAMY DLA MICHALINY”. Wczoraj odbył się turniej „GWIAZD”, podsumowujący tą inicjatywę. Głównym celem zawodów była pomoc w zbieraniu funduszy na leczenie i rehabilitację Michaliny u której zdiagnozowano chorobę nowotworową.

Do zmagań sportowych przystąpiło w sumie 16 drużyn. Szlachetny cel, który przyświecał zawodom, nie pozbawił uczestników atmosfery rywalizacji i sportowego zacięcia, a widzom zapewnił wiele emocji i radości. Emocje i sportowa rywalizacja towarzyszyły wszystkim uczestnikom turnieju do ostatniej chwili. Drużyna KWP w Olsztynie zajęła IV miejsce, najwyższe z amatorów, gdyż w zespołach które stanęły na podium nie brakowało piłkarzy z klubów ligowych naszego województwa. Jednak wynik schodzi na drugi plan na takiej imprezie, najważniejsza była pomoc dla Michaliny w którą aktywnie się włączyliśmy. Cieszymy się bardzo, że także dzięki nam zebrano fundusze które są niezbędne do leczenia tej małej bohaterki.

Dziękujemy organizatorom za zaproszenie a wszystkim uczestnikom zmagań serdecznie gratulujemy!



IPA jest …

Największym stowarzyszeniem na świecie z ilością około 358000 członków zrzeszonych w 66 krajach, a także stowarzyszeniem niezawisłym łączącym wszystkie policyjne służby, bez różnicy stopnia, wykształcenia, płci, rasy, barwy skóry, mowy i religii. Jest stowarzyszeniem neutralnym politycznie, gospodarczo, związkowo i religijnie. Przynależność do IPA zobowiązuje do przestrzegania Deklaracji Praw Człowieka, które zostały określone w 1948 roku oraz Deklaracji o Policji uchwalonej jako rezolucja nr 690 Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Od 1971 roku IPA jest największym stowarzyszeniem na świecie z ponad 400 tyś. członków zrzeszonych w 63 sekcjach narodowych. IPA posiada status konsultacyjny Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) i w Radzie Europy. Członkami stowarzyszenia mogą być osoby pełniące służbę w Policji i Straży Granicznej, emeryci i renciści policji wówczas, gdy podejmowana przez nich praca lub służba nie stoi w sprzeczności z postanowieniami statutu.



IPA chce …

Pogłębiać wiedzę kulturalną i doświadczenia swoich członków jak również wymieniać doświadczenia między krajami, a w ramach swoich możliwości nieść pomoc w zakresie socjalnym i wspólnie z innymi dążyć do podtrzymywania pokojowego współistnienia na świecie.

(KWP w Olsztynie / kp)