Odpowie za uszkodzenie radiowozów Data publikacji 26.02.2018

W czwartek rano doszło do pożaru dwóch radiowozów zaparkowanych na parkingu przy ulicy Batalionów Chłopskich. W Radomiu. Zniszczeniu uległ radiowóz oznakowany oraz nieoznakowany. Policjanci natychmiast zajęli się wyjaśnianiem okoliczności tego zdarzenia. Powołano także biegłego, który stwierdził, że przyczyną pożaru mogło być podpalenie. Funkcjonariusze w wyniku podjętych czynności operacyjnych zatrzymali 26-letniego mieszkańca Radomia podejrzanego o to przestępstwo. W chwili zatrzymania mężczyzna był nietrzeźwy – miał ok. promil alkoholu w organizmie i trafił do policyjnego aresztu. Z policyjnych ustaleń wynika, że mężczyzna wcześniej był zatrzymywany przez policjantów.

W piątek mężczyzna został doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Radom Zachód. Przedstawiono mu zarzut uszkodzenia mienia, a za przestępstwo to grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Zastosowano wobec niego policyjny dozór. Mężczyzna zobowiązany jest także do naprawienia szkody.

(KWP zs. w radomiu / kp)