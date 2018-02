Policjanci zabezpieczyli 17 kilogramów narkotyków Data publikacji 26.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Kryminalni z gdyńskiej komendy zatrzymali 34-latka podejrzewanego o posiadanie znacznej ilości środków odurzających. W trakcie przeszukania samochodu, którym poruszał się mężczyzna policjanci zabezpieczyli 9 kilogramów amfetaminy. Narkotyki ukryte były w zbiorniku na gaz LPG. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący posiadania znacznej ilości narkotyków, grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Wrocławscy policjanci z kolei ujawnili i zabezpieczyli znaczną ilość środków odurzających, które ukryte były na strychu jednego z opuszczonych obiektów w gminie Kąty Wrocławskie. Po sprawdzeniu przez specjalistów potwierdzono, że zabezpieczone narkotyki to marihuana w ilości blisko 8 kilogramów. W tej sprawie funkcjonariusze zatrzymali też mężczyznę, który za ich posiadanie odpowie teraz przed sądem

W nocy z czwartku na piątek (22/23.02) kryminalni z gdyńskiej komendy zatrzymali mężczyznę, którego podejrzewali o związek z przestępczością narkotykową. Z posiadanych informacji operacyjnych wynikało, że mężczyzna może posiadać w samochodzie, którym się poruszał znaczną ilość narkotyków. Funkcjonariusze obserwowali go przez pewien okres, a w dogodnym momencie podjęli decyzję o zatrzymaniu do kontroli samochodu, którym jechał i zweryfikowaniu swoich podejrzeń. W trakcie przeszukania samochodu uwagę mundurowych przykuł zbiornik na gaz LPG zamontowany w bagażniku samochodu. Policjanci podjęli decyzję o jego wymontowaniu i sprawdzeniu jego zawartości. Typowania funkcjonariuszy okazały się trafne. W butli na paliwo LPG zamiast gazu ujawnili dziewięć hermetycznie zamkniętych worków foliowych z zawartością białej, sypkiej substancji. Każdy z zabezpieczonych worków ważył około jednego kilograma. Sypką substancją po sprawdzeniu testerem narkotyków okazała się amfetamina.

Zatrzymany, 34-letni mieszkaniec Gdyni, usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu wobec zatrzymanego zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Zatrzymany był również poszukiwany do odbycia kary kilkudziesięciu dni pozbawienia wolności. Mundurowi sprawdzają jakie było przeznaczenia narkotyków i czy na koncie zatrzymanego nie ma innych przestępstw o podobnym charakterze.

***

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Katach Wrocławskich zatrzymani 39-letniego mężczyznę podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Wcześniej policjanci prowadząc czynności operacyjne ustalili miejsce, w którym mogą być przechowywane spore ilości środków odurzających. Niezwłocznie przystąpili do działania i skontrolowali jeden z opuszczonych obiektów w gminie Kąty Wrocławskie. Na miejscu w pomieszczeniach strychowych ujawnili i zabezpieczyli worki z suszem roślinnym. Sprawdzenia potwierdziły, że zabezpieczone narkotyki to marihuana w ilości blisko 8 kilogramów.

Działając w tej sprawie policjanci zatrzymali 39-letniego mieszkańca powiatu wrocławskiego podejrzanego o przestępstwa narkotykowe. Na podstawie zgromadzonych materiałów mężczyzna usłyszał już zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających. Obecnie policjanci sprawdzają czy zajmował się również ich dystrybucją.

Przypomnijmy, że posiadanie narkotyków w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolości, a jeżeli w grę wchodzi ich znaczna ilość karą nawet do lat 10. Natomiast za handel sprawcy grozić może kara pozbawienia wolności do lat 8.

(KWP w Gdańsku, KWP we Wrocławiu / ig)