Międzynarodowa debata z seniorami Data publikacji 27.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj W piątek (23 lutego) w Komendzie Powiatowej Policji w Słubicach odbyła się debata społeczna z seniorami z Polsko - Niemieckiego Centrum dla Seniorów. Celem debaty była poprawa bezpieczeństwa osób starszych na terytorium Polski i Niemiec.

Debata została zorganizowana przez Komendanta Powiatowego Policji w Słubicach a skierowana była do seniorów. Głównym celem spotkania była poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez edukację seniorów. Tematem przewodnim były różnice w przepisach ruchu drogowego obowiązujące na terenie obu krajów. Oprócz policjantów ze Słubic w debacie wziął udział policjant z zaprzyjaźnionego Komisariatu Policji we Frankfurcie nad Odrą - Krzysztof Krawczyk. Podczas spotkania policjanci omówili różnice w obowiązujących na terenie obu krajów przepisach ruchu drogowego, z którymi zapoznać powinien się każdy planujący wyjazd za granicę. Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Podczas zagorzałej dyskusji padło wiele pytań dotyczących m.in. ograniczenia prędkości, przejścia dla pieszych, postępowania mandatowego stosowanego wobec obcokrajowców oraz kierowania pojazdem po alkohol.

W trakcie spotkania policjanci również przedstawili i omówili zagrożenia na jakie narażone są osoby starsze. Podpowiedzieli jak się zachować w sytuacji, gdy do drzwi puka lub telefonuje nieznajomy. Wszystko po to, aby nie stać się ofiarą przestępstw, w których ofiarami stają się osoby starsze. Funkcjonariusze także zapoznali uczestników ze sposobami działań przestępców oraz informowali co zrobić, aby uniknąć stania się ich ofiarą.

Podczas debaty policjanci zaprezentowali również narzędzie, jakim jest Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, którą należy traktować jako istotny element procesu zarządzania bezpieczeństwem publicznym, realizowanym w partnerstwie międzyinstytucjonalnym i społecznym. Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Seniorzy obejrzeli również film pokazujący nieskomplikowany mechanizm funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa w Polsce.

asp. Magdalena Jankowska

KPP w Słubicach