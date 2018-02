Zatrzymany usłyszał 263 zarzuty za wyłudzenia pożyczek przez Internet Data publikacji 27.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzięki pracy policjantów z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku i prokuratorów z Prokuratury Regionalnej w Gdańsku odpowiedzialności karnej nie uniknie 32-letni mężczyzna, który podejrzany jest o wyłudzenia przez Internet pożyczek, w wysokości ponad 100 tys. złotych. Podejrzany ma na swoim koncie 263 tego typu czyny. Mężczyzna usłyszał dodatkowo dwanaście zarzutów za podszywanie się pod inną osobę, wykorzystując jej wizerunek i dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej. Za oszustwo może grozić do 8 lat pozbawienia wolności, za stalking do lat 3.

Policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku prowadzą śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku dotyczące mężczyzny zajmującego się wyłudzeniami przez Internet pożyczek oraz praniem pieniędzy.

32-latek wnioskując o pożyczkę przez Internet posługiwał się danymi innych osób. Dane te wyszukiwał w sieci i uzyskiwał je w oparciu o zamieszczane w Internecie ogłoszenia o pracę, a później wykorzystywał je w nielegalny sposób, przez co oszukał szereg firm pożyczkowych wprowadzając w błąd ich pracowników co do zamiaru wywiązania się z umów pożyczek.

Śledczy i prokuratorzy zajmujący się zwalczaniem przestępstw gospodarczych w ramach wnikliwej pracy operacyjnej i dochodzeniowej zatrzymali 32-letniego mężczyznę. W trakcie prowadzonego śledztwa przeszukali zajmowane przez niego mieszkania, przesłuchali kilkadziesiąt osób oraz zabezpieczyli komputery, telefony komórkowe i dokumentację potwierdzającą przestępczy proceder.

Zgromadzony w okresie kilku miesięcy materiał dowodowy, liczący blisko 50 tomów akt, pozwolił na przedstawienie podejrzanemu mężczyźnie łącznie 263 zarzutów popełnienia oszustw gospodarczych, prania pieniędzy oraz dwunastu zarzutów dotyczących podszywania się pod inną osobę, wykorzystując jej wizerunek lub dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej.

Wartość wyłudzonego mienia wyniosła ponad 100 tysięcy zł. Prokurator zastosował wobec podejrzanego mężczyzny dozór policji, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.

Ponadto policjanci w ramach śledztwa ustalali na bieżąco składniki majątkowe podejrzanego mężczyzny i na ich wniosek prokurator zadecydował o zabezpieczeniu na mieniu podejrzanego kwoty ponad 145 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar oraz obowiązku naprawienia szkód względem pokrzywdzonych jego działalnością osób.

Za oszustwo grozi do 8 lat pozbawienia wolności, za podszywanie się pod inną osobę do lat 3.

Sprawa jest rozwojowa, niewykluczone ze 32-latek usłyszy kolejne zarzuty.

(KWP w Gdańsku / mw)