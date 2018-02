Bielscy policjanci spełniają marzenia Data publikacji 27.02.2018 Wstecz Generuj PDF Drukuj Dzielnicowi z Komisariatu Policji I w Bielsku-Białej pomogli spełnić marzenia 9-letniego Michała i 21-letniego Dawida - podopiecznych Fundacji Złote Łany, którzy pragną założyć policyjny mundur. Ich marzenia są odległe ze względu na niepełnosprawność, ale dzięki policjantom choć przez chwilę mogli poczuć się jak prawdziwi stróże prawa. Z bliska przyjrzeli się pracy dzielnicowych, a przede wszystkim zostali obdarowani specjalnymi emblematami oraz imiennikami. To był dla nich niezapomniany dzień.

Dzielnicowi z bielskiej „jedynki” spełnili marzenie Michała i Dawida, którzy chorują, ale dzięki swojej odwadze, uporowi, chęci do czerpania z życia garściami i nade wszystko zrozumieniu oraz wsparciu bliskich, zmagają się z trudną codziennością. Każdy dzień ich życia to pokonywanie trudności, w których z wielkim poświęceniem pomagają im mamy i wolontariusze. Obaj są pogodnymi chłopcami. Bardzo wrażliwymi, z poczuciem humoru. Interesują się wszystkim, co jest związane z policją. Dawid zbiera emblematy, czapki i akcesoria policyjne. Ma nawet własną policyjną koszulkę oraz kolekcjonerską odznakę służbową. Chłopcy marzą, by zostać policjantami, a dzielnicowi postanowili spełnić to życzenie.

Dawid i Michał dostali od mundurowych specjalne policyjne naszywki, imienniki oraz elementy odblaskowe. Z uwagą wysłuchali opowieści policjantów o ich codziennej służbie. Ten wyjątkowy dzień, zarówno dla młodych sympatyków niebieskich mundurów, jak i policjantów, z którymi się spotkali, na długo zapadnie w pamięci.

Życzymy Dawidowi i Michałowi dużo zdrowia i uśmiechu, a także jeszcze wielu spełnionych marzeń. Cieszymy się, że mogliśmy spełnić choć jedno z nich!

(KWP w Katowicach / ig)